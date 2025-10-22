BMW le entregó a los jugadores del Real Madrid una nueva flota de carros; la elección de Mbappé sorprendió

La plantilla del equipo profesional de fútbol del real Madrid recibió los autos oficiales de BMW en un acto que tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid.

BMW entregó a los jugadores del primer equipo del Real Madrid la nueva flota de carros. Mbappé eligió un i7 | Foto: Real Madrid / API

En la cuarta temporada del acuerdo con la marca alemana, el equipo utilizará la mayor oferta de vehículos y variantes mecánicas, predominando los modelos BMW i7 y BMW XM.

Este año, el espíritu innovador de la Neue Klasse de BMW se une al carácter ganador del Real Madrid.

En el acto de entrega, la plantilla posó junto al nuevo BMW iX3, el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca, que encarna a la perfección la combinación de deportividad, tecnología y sostenibilidad. Esta imagen simboliza la alianza entre dos referentes: el placer de conducir de BMW y la excelencia deportiva del Real Madrid.

El BMW i7 dispone de tecnología BMW eDrive de quinta generación y destaca por su gran autonomía y potencia, que permite realizar viajes de larga distancia.

Por su parte, el BMW XM es el primer modelo independiente de BMW M desde el BMW M1. Su diseño exterior de altas prestaciones hace un homenaje al legendario deportivo de motor central con un propulsor M HYBRID capaz de recorrer hasta 88 kilómetros en modo 100 % eléctrico, ideal para los desplazamientos urbanos e interurbanos.

¿Cuál fue el carro elegido por Mbappé?

El delantero francés Kylian Mbappé, al igual que el entrenador Xabi Alonso, se decantaron por la BMW i7 xDrive 60, una lujosa berlina eléctrica que puede entregar hasta 536 caballos de potencia gracias a la combinación de sus dos motores eléctricos. A la hora de hablar de su torque, ofrece 727 Nm, algo que habla muy bien del empuje de esta máquina alemana.

Xabi Alonso no se quedó por fuera del acuerdo comercial entre el real Madrid y BMW. | Foto: Real Madrid / API

Su autonomía es de 625 kilómetros, según la marca, y para ello integra una batería de 101,7 kWh.

En la otra orilla estuvo Carvajal, quien prefirió dar rienda suelta a su espíritu deportivo eligiendo BMW i7 M70 xDrive, un poderoso vehículo con dos motores eléctricos que entregan 747 caballos de potencia, 1.100 nm de torque y una autonomía de hasta 570 kilómteros gracias a su batería de 101,7 kWh.

Alianzas entre equipos de fútbol y carros

Con el fin de aprovechar la pasión por el fútbol y la alta visibilidad que tienen los clubes a nivel mundial, es común que las compañías de autos busquen aumentar su reconocimiento en el planeta a través de este tipo de alianzas.

Bellingham eligió la poderosa XM. | Foto: Real Madrid / API

Hace poco, por ejemplo, fueron Audi y Bayern Múnich los que anunciaron la entrega de los autos a la plantilla de la que hace parte el colombiano Luis Díaz.

En esa oportunidad, los futbolistas también posaron junto a los vehículos de última generación y de alta gama que entregó la firma alemana a la plantilla del primer equipo.