BMW llama a revisión a más de 330.000 carros: esta es la falla, los modelos afectados y las zonas donde fueron requeridos

BMW ha llamado a revisión al menos 331.000 vehículos en Alemania y Estados Unidos debido a un defecto en el motor de arranque que afecta a la mayoría de las líneas de modelos fabricados entre 2015 y 2021.

El fallo afecta al motor de arranque, que puede incendiarse debido a una posible corrosión, causada por la filtración de agua en el propio motor. Esto puede acabar provocando un cortocircuito, que podría dar lugar a un incendio del vehículo “en el peor de los casos”.

La compañía no dio una cifra global de la llamada a revisión ni el coste de las reparaciones, si bien esta será gratuita para los clientes y sustituirá el motor de arranque y la batería en un “número reducido de vehículos”.

Modelos fabricados entre 2015 y 2021 son los requeridos por la marca en Estados Unidos y Alemania. | Foto: Getty Images

Los clientes afectados deben estacionar sus vehículos al aire libre, a una distancia segura de los edificios, hasta que se lleve a cabo la reparación, ha explicado la compañía.

Honda presentó fallos hace un mes

A finales de agosto pasado, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ de Estados Unidos confirmó que en la actualidad se encuentra estudiando cientos de informes de daños graves en varios modelos de las marcas Honda y Acura.

Se trata de 414 informes sobre fallas en los cojinetes de biela de los modelos que cuentan como motor V-6 de 3,5 litros fabricados por el constructor japonés.

En total, la agencia federal podría investigar cerca de 1,4 millones de vehículos Honda y Acura, los cuales serán sometidos a una evaluación preliminar para corroborar los informes sobre fallas en el motor.

Acura y Honda deberán revisar cientos de vehículos en Estados Unidos para confirmar si hay una falla grave en el motor. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Según el documento emitido por la Oficina de Investigación de Defectos (ODI), de la misma agencia, se trata de un proceso diferente al que se surtió en el 2023, cuando se emitió la orden de retiro de 250.000 vehículos por problemas relacionados, según el propio fabricante, con problemas de ajuste durante la producción del cigüeñal en modelos producidos entre 2016 y 2019.

Ahora, las autoridades estadounidenses se han centrado en los recientes informes que han recibido en modelos 2020 y anteriores y de las referencias Acura MDX y TLX y Honda Odyssey, Pilot y Ridgeline.

El documento describe el problema como “fallo de los cojinetes de biela que provoca el fallo total del motor” y señala que se trata de una población estimada de 1′410.806, los vehículos que deben ser revisados.

“La Oficina de Investigación de Defectos (ODI) ha recibido 414 reportes de fallas en los cojinetes de biela del motor V6 de 3.5L utilizado en los siguientes vehículos: Acura TLX (años modelo 2018-2020), Acura MDX (años modelo 2016-2020), Honda Pilot (años modelo 2016-2020), Honda Odyssey (años modelo 2018-2020) y Honda Ridgeline (años modelo 2017-2019)”, describe el informe.

Cabe señalar que esta es una investigación preliminar, la cual se debe surtir para reunir la evidencia suficiente antes de emitir una orden de retiro.

Según indica la entidad, este problema presentan riegos de falla en el motor, incendio o accidente, por lo que se hace necesario adelantar la investigación.

En el pasado, Honda y Acura tuvieron que retirar 250.000 vehículos, del mercado norteamericano, por posibles fallas en el motor. | Foto: Getty Images

“El ODI está iniciando esta investigación Preliminar (PE) para evaluar con mayor profundidad el alcance y la gravedad del posible problema y para evaluar completamente los posibles problemas de seguridad”, explicó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ de Estados Unidos.

