Brasil podría ser el nuevo destino de Juan Fernando Quintero de no seguir en River Plate

Juan Fernando Quintero, sin duda alguna, es uno de los futbolistas colombianos más talentosos de los últimos tiempos, razón por la que es querido por muchos hinchas colombianos que lo han visto desplegar todo su talento con la camiseta de la Selección.

Pero no es solo en Colombia, el antioqueño despierta admiración por parte de los hinchas. En Argentina, los hinchas de River Plate lo quieren y lo idolatran luego de haber conseguido la Copa Libertadores 2018, con un gol del colombiano frente a Boca Juniors, el eterno rival de los millonarios, en una inolvidable final disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Todo este amor de parte del club argentino permitió que Juan Fernando Quintero volviera a River después de una corta temporada en China. Sin embargo, su regreso no ha sido tan exitoso como se esperaba y las lesiones han impedido que el colombiano sea permanente protagonista del equipo de Marcelo Gallardo.

Todo este panorama pone en duda el hecho de que Quintero vaya a continuar en River los próximos años. Ya que, si el equipo argentino quiere seguir contando con los servicios del colombiano el próximo año, deberá hacer uso de la opción de compra antes del 30 de noviembre, pagando por esto dos millones de dólares por el 50 % del pase del futbolista.

Esto ha hecho que lleguen ofertas desde Brasil para que Juan Fernando cambie de liga y lleve su talento al Brasileirão. El club interesado en tener al ex-Independiente Medellín es el histórico Santos, el cual en el pasado tuvo un acercamiento formal con el representante del jugador, la cual no se concretó nunca, ya que los brasileños, en ese momento, consideraron que el colombiano tenía un valor muy alto.

Sin embargo, los brasileños no se rinden y nuevamente van a la carga de poder contratar a Quintero, aprovechando los rumores que indican que el club argentino no renovaría el contrato del mediocampista. Y aunque Juanfer ha manifestado querer continuar en el equipo millonario, en este punto la decisión ya no dependería exclusivamente de él.

Teniendo estas cartas sobre la mesa, no se descarta del todo que el futbolista antioqueño acepte la oferta, prepare las maletas y se ponga próximamente la camiseta blanca del Santos de Brasil. Equipo, al que también se marchó Braian Romero, exjugador de River Plate, que no estaba siendo tenido en cuenta en el equipo principal del entrenador Marcelo Gallardo.

Juvenil colombiano haría dupla con Borja en River

Tal parece que el poderío goleador con el que llegó el atacante de la Selección Colombia sacudió a sus colegas y dio una noticia que no estaba en los planes; la venta de Braian Romero a Inter de Porto Alegre, dejando un cupo más para otro atacante, sumado a la casi confirmación de que el ariete cafetero será el titular de la nueva delantera que busca conformar Marcelo Gallardo.

Otro con doblete en esta fecha de Reserva fue Flabian Londoño Bedoya. 🔥🇨🇴



El colombiano lleva 19 goles en 37 partidos con la Reserva de River, números extraordinarios.



En River o cedido, pero si lo respetan la lesiones la chance en Primera llegará pronto. 🔜 pic.twitter.com/JiWroPe7uK — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 22, 2022

Sin embargo, no solo para Borja habría noticias positivas con la salida de un colega de la plantilla. Otro colombiano sería beneficiado por esto, el cual viene realizando su proceso de divisiones menores desde hace varios años en el club y, en mayo de 2021 firmó su vínculo como jugador profesional del millonario hasta 2024. Se trata de Flabián Londoño, quien desde principios de este año se entrena a la par del plantel de mayores y ahora podría ser socio de Borja, si el entrenador lo decide.

La oportunidad de ver si hay dupla colombiana podría darse más rápido de lo esperado, con la misión que tiene River Plate de recuperar terreno para volver a la pelea por el título, donde recibirá a Sarmiento, y Boca visitará a Patronato este domingo, en la undécima fecha de la Liga 2022 argentina, que tiene como inesperado líder a Atlético Tucumán.