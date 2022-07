Fotos | River Plate revoluciona el fútbol sudamericano al revelar las mejoras del estadio Monumental

Sin duda alguna uno de los clubes más importantes de Sudamérica es River Plate, el equipo argentino del que han hecho parte varios colombianos y en la actualidad se encuentran Miguel Ángel Borja, Juan Fernando Quintero, además de otros nombres cafeteros en las divisiones menores como los son, Flabián Londoño y Oswaldo Valencia proyecta a hacerse aún más grande y ser el equipo con uno de los mejores estadios en esta parte del mundo.

Desde este jueves 28 de julio las directivas del cuadro ‘millonario’ han puesto en marcha las mejoras de su estadio, el histórico Monumental donde muchas veces la Selección Argentina ha oficiado como local y que pasará a ser uno de los complejos deportivos en el país del cono sur con una estructura nada envidiable a los grandes recintos del fútbol en Europa.

Entre los cambios más significativos que ya tienen a obreros trabajando en la reconstrucción de espacios, se encuentra la ampliación de la capacidad del estadio, actualmente puede albergar al rededor de 72.000 espectadores y se le sumarán algo más de 9.000 para completar un total de 81.000, sumado a la implementación de nuevos colores y acabados, todos en sinergia con la historia del club que también ya mantiene un museo propio.

Comunicado oficial de River Plate

River Plate continúa trabajando en el Monumental del futuro para tener el estadio con mayor capacidad de Sudamérica, con lugar para 81.000 espectadores (57.722 plateas y 23.278 populares). Gracias a esta gran iniciativa, además, se ganará una cercanía al campo de juego e importantes mejoras en las visuales desde las tribunas bajas.

El Club cuenta con el primer y único campo de juego con tecnología híbrida con sistemas de aireación y climatización del país. Con estas obras, el Mâs Monumental lucirá nuevas tribunas bajas inferiores, 180 palcos, 926 plateas hospitality, restaurant 24/7 y circulación 360° en palcos, tres nuevos niveles de estacionamiento y nuevo Instituto River, entre otras importantes innovaciones.

Bienvenidos al futuro Mâs Monumental 🏟 pic.twitter.com/OCm1oxqnwc — River Plate (@RiverPlate) July 28, 2022

La encrucijada de Quintero en River Plate

Desde que se volvió a vestir con la camiseta del equipo de la banda cruzada, no ha tenido la fortuna de encontrar una continuidad que le permita ser titular indiscutido del proyecto Marcelo Gallardo, quien le mantiene una confianza alta al volante creativo, pero al que las lesiones lo han aquejado y le han imposibilitado encontrar su mejor nivel, el cual lo llevó a quedar en la historia de River Plate por anotaciones como la del Santiago Bernabeu, que terminó destrabando el título de Copa Libertadores más importante en la historia del club.

Es tan inestable el panorama para Quintero, que ni siquiera las mismas directivas ven con claridad el presente y futuro del colombiano en las filas del equipo de Núñez, las últimas declaraciones por parte de Enzo Francescoli en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV, mostraron que tanto el jugador como el club se encuentran en una verdadera encrucijada: “Lo de Juanfer no sé, recién acaba de venir, no sé qué puede pasar. Por ahora no hemos tenido ningún pedido”.

El colombiano espera lograr la continuidad esperada para aportar activamente al equipo de Marcelo Gallardo - Foto: Getty Images/Marcelo Endelli

Esta declaración, por parte de uno de los voceros de la institución, se suma a una publicación del colombiano en las últimas horas, que dejó a la deriva las especulaciones por parte de los seguidores del jugador y que no se entiende con claridad si se trata de un deseo de superación o el anhelo de un cambio de aires: “No es tu motivación, sino tu disciplina la que te llevará a lo más alto”.

Precisamente sobre una posibilidad de salir de River Plate, en las últimas horas a Quintero se le ha vinculado con Santos de Brasil, equipo que al parecer iría por los servicios del volante creativo de la Selección Colombia, pero con condiciones, poniendo entre las más importantes que el negocio sea un préstamo, hasta el momento esto solo es un rumor que se maneja en Argentina y el cuadro que vio nacer a Neymar Jr no ha hecho ofertas formales.