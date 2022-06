Juan Fernando Quintero hizo una sorpresiva confesión sobre José Pékerman

Juan Fernando Quintero, actual volante de River Plate, se destapó para hablar de su carrera deportiva. En una reciente charla con la Conmebol, máximo ente del fútbol sudamericano, el futbolista colombiano aprovechó para ahondar en dos técnicos que han sido fundamentales en su trayecto como jugador: José Pékerman y Marcelo Gallardo.

Quintero, que viene de hacer una brillante actuación el pasado fin de semana con River, en primera medida llenó de elogios a Pékerman, técnico que le dio la oportunidad de jugar en los dos mundiales de Brasil y Rusia.

“Él ha sido como un padre para mí desde los 19 años que me llevó a la Selección”, aseguró.

El mediocampista recordó un juego en particular de la cita orbital disputada en el año 2018. Quintero se refirió al duelo con Polonia, en el que él era la mayor duda del equipo.

“El día anterior a ese juego no había entrenado y no iba a jugar. No es que yo haya sido rebelde, solo le dije cosas que sentía y que podía hacer por el equipo. Al otro día me dice que voy a jugar y diría que ese fue el mejor partido de la historia de Colombia en un Mundial”, dijo.

Quintero fue una de las figuras de aquel juego ante los europeos. El volante fue asistidor en el gol de Radamel Falcao, primero y único del Tigre en la historia de los mundiales con Colombia.

“Le ganamos 3-0 a Polonia con mucho protagonismo. Esa charla que tuvimos sirvió para mostrar el carácter, a mí personalmente en ese partido me fue muy bien”, confesó el jugador.

Su amor por River

Además de hablar de la Selección Colombia, Juanfer también desnudó su corazón y habló de otro técnico que ha marcado una página importante en su carrera.

El volante cafetero exaltó a Marcelo Gallardo, técnico que le devolvió su magia tras estar varios años fuera de la órbita de la élite.

“Marcelo es un amigo, independientemente de todo en el trabajo no te regala nada, a mí me ha marcado en mi carrera, encontré mi lugar en el mundo como se dice y explotó muchas cualidades mías, hizo que fuera mejor jugador. Siempre basado en lo mejor para el equipo y eso se ve reflejado en la historia de él en el club”, manifestó.

“Los jugadores se potencian y se van. No es coincidencia su historia y sus títulos, es sorprendente la manera como vive el fútbol. La intensidad como él vive el fútbol te la transmite, y también como entrena”, agregó.

Reviva la entrevista con Juan Fernando Quintero aquí

Regreso por lo alto con River

Tuvieron que pasar dos meses para que el volante colombiano Juan Fernando Quintero volviera a tener minutos con River Plate, en su juego por la Copa de la Liga Argentina.

Ante Unión de Santa Fe, el cafetero regresó después de una larga lesión muscular. Fueron tan solo 15 minutos en los que Juanfer tuvo acción, pero suficientes para desplegar su magia en el terreno de juego y poner una asistencia de lujo para su delantero Julián Álvarez, máxima figura.

Con el marcador a su favor por amplia diferencia, sobre el último suspiro de juego, Quintero se abrió paso en el frente de ataque para dar un pase de ‘tres dedos’, como se dice en el argot futbolero, a Álvarez que solo tuvo que definir por encima del portero rival y poner el 5-1 definitivo para la banda cruzada y así sumar su primer triunfo en el presente torneo.

Con este juego ante Unión de Santa Fe, Quintero sumó su undécimo partido en este 2022 con River, año en el que también ha marcado un total de 4 goles.