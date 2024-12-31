La fecha 19 de la Premier League de Inglaterra llega a su fin este miércoles, 1 de enero, con el partido de Brentford frente a Arsenal en el estadio Gtech Community.

Sabiendo los resultados obtenidos por sus rivales directos, los gunners tienen la presión de conseguir los tres puntos fuera de casa para volver a la segunda posición de la tabla detrás de Liverpool.

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Arsenal lleva dos victorias de manera consecutiva en el torneo local y no pierde desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió una estrepitosa caída frente a Bournemouth por 2-0.

Eso la ha permitido superar al Chelsea y entrar en una pelea mano a mano con Nottingham Forest por el puesto como escolta de los reds. Si el equipo de Mikel Arteta sale victorioso de su visita a Brentford, reducirá a solo seis puntos la diferencia respecto al liderato, aunque Liverpool tiene un partido pendiente por jugar contra Everton.

“Nunca había visto la liga así y llevo mucho tiempo aquí. Está fuera de este mundo. Esas son las exigencias y ese es el nivel que tenemos que alcanzar. Estamos ahí. Tenemos nuestras narices justo en medio de eso y queremos ser primeros”, avisó el estratega español en declaraciones para los medios oficiales del club.

Arsenal sabe que un tropiezo contra Brentford le daría alas al Liverpool para seguir sacando distancia. “Hay mucho por jugar y muchos equipos tendrán que pasar por muchas cosas inesperadas. Perder un partido en esta liga es muy fácil y perder el siguiente es muy fácil. Puedes dibujar el siguiente y en tres semanas estarás en una posición muy diferente, así que veamos qué pasa”, analizó.

La ausencia del Manchester City en la carrera por el título es noticia en Inglaterra, teniendo en cuenta que llevan cuatro títulos consecutivos en los que Arsenal y Liverpool terminaron con las manos vacías.

Los gunners se han visto perjudicados por las lesiones, razón que los tiene un poco lejos del liderato. “En primer lugar, hay que darle crédito al Liverpool porque ha sido increíblemente consistente y, cuando un equipo hace eso, normalmente liderará el camino”, dijo Arteta.

“Es cierto que hemos jugado tres partidos con 10 hombres durante largos períodos y eso nos ha costado puntos que son cruciales. Además, tuvimos lesiones, pero eso es parte del fútbol. No podemos verlo como una excusa. Queremos ser mejores y eso es lo que intentamos hacer”, completó.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal Foto: AP

La fecha 19 de la Premier League arrancó el lunes con la victoria del City sobre Leicester (0-2), al tiempo que Nottingham vencía a Everton (0-2), Crystal Palace hacía lo propio contra Southampton (2-1), Tottenham empataba con los Wolves (2-2) y Fulham cedía puntos frente al Borunemouth (2-2).

Liverpool goleó en su visita a West Ham (0-5), Ipswich le ganó a Chelsea en Stamford Bridge (0-2), Aston Villa igualó ante Brighton (2-2) y Manchester United cayó de local contra Newcastle (0-2).

Una vez jugado el partido de Arsenal, se empezará a palpitar la fecha 20 que tiene como atractivo los duelos de Liverpool vs. Manchester United y Tottenham ante Newcastle.

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Canal y hora para ver Brentford vs. Arsenal

Fecha 19 - Premier League

Estadio: Gtech Community

Hora: Miércoles 1 de enero, 12:15 p. m. (COL)

Canal: ESPN y Disney+