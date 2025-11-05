Brujas y Barcelona remecen la Champions: polémica arbitral marcó el cierre

La noche de este miércoles, 5 de noviembre de 2025, el estadio de Jan Breydel fue testigo de un partidazo por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Brujas, de local, empató 3-3 con Barcelona.

Sin embargo, el encuentro pudo quedar 4-3 a favor de Brujas. Ya en el tiempo de descuento, después de los 90′, el jugador del equipo belga, Romeo Vermant, le robó el balón al potero de Barcelona, Szczęsny, y anotó un gol que gritó todo el estadio con euforia.

En ese momento, el central del partido, Anthony Taylor, fue al VAR a revisar la acción y encontró una presunta falta de Vermant sobre Szczęsny. Así las cosas, anuló el gol y todo quedó 3-3.

¡ANULADO EL 4-3 DE BRUJAS! El árbitro revisó la jugada en el VAR y cobró infracción sobre Szczesny.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0HoLUQANBR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Panorama de Brujas y Barcelona en Champions

Este partidazo de seis goles en total, que deja a ambos clubes con un punto en la tabla de posiciones, cambió el panorama en el acumulado. Los dos están en zona de clasificación, aunque con realidades distintas.

Respecto al F.C. Barcelona, con el punto de este miércoles, llegó a siete unidades y se estanca en la casilla 11. Perdió la oportunidad de alcanzar los nueve, lo que le hubiera permitido pelear mano a mano con los que ocupan el quinto y noveno puesto.

Brujas, por su parte, está en el puesto 23 de la tabla de posiciones con cuatro puntos. No se encuentra muy lejos de los blaugranas, y otro par de equipos más, además de que sigue peleando dentro de los clasificados a playoffs.

Cabe recordar que desde la temporada anterior (2024-2025), cuando se empezó a implementar la fase de liga en Champions, el sistema de clasificación a rondas de eliminación directa cambió. Ahora, los que ocupen los primeros ocho puestos en la tabla irán directamente a octavos, y su rival en la ronda de mejores 16 saldrá de quienes ganen los plyoffs, es decir, quienes se ubiquen del noveno al veinticuatroavo puesto.

Acabó siendo un partidazo entre Brujas y Barcelona por Champions. | Foto: Getty Images

Datos generales del partido

Marcador final : Brujas 3 - 3 Barcelona

: Brujas 3 - 3 Barcelona Estadio : Jan Breydel

: Jan Breydel Fecha : 5 de noviembre de 2025 (cuarta jornada fase de liga Champions League)

: 5 de noviembre de 2025 (cuarta jornada fase de liga Champions League) Árbitro central : Anthony Taylor

: Anthony Taylor Alineaciones:

Brujas: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stanković, Raphael Onyedika; Carlos Borges, Hans Vanaken, Christos Tzolis; Nicolo Tresoldi. DT: Nicky Hayen.