La actriz llevó una sugestiva blusa que no deja nada a la imaginación en su visita al Mundial Qatar 2022.

“Buscando jeque árabe”, le dicen a Ana Lucía Domínguez por su escote en el partido Portugal vs Ghana

Ana Lucía Domínguez es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana, quien enamoró a todos los televidentes cuando interpretó a la dulce y mártir Libia Reyes y a la despampanante Ruth Uribe en la famosa novela ‘Pasión de gavilanes’, que hace poco volvieron a repetir y que este año estrenó su segunda parte, que no tuvo ni la mitad del éxito de la primera entrega.

Desde allí, Domínguez ha seguido deleitando a sus fanáticos con sus papeles en otras producciones como ‘Tiempo final’, ‘Mujeres asesinas’, ‘El fantasma del gran hotel’, ‘Señora acero’ y dos producciones que la han mantenido vigente en los últimos años, las series de Netflix ‘¿Quién mató a Sara?’, protagonizada por Manolo Cardona, y ‘Pálpito’, que tiene un gran elenco en su mayoría colombiano.

Estas dos series han mostrado facetas de la actriz que no habíamos visto nunca, desarrollando más su parte dramática y llevándola al límite como actriz, siendo dos experiencias sumamente enriquecedoras para Ana Lucía, quien luego de jornadas de trabajo arduas y extenuantes, se permitió un respiro para descansar y aprovechar la fiesta del fútbol que se está llevando a cabo en este momento, el Mundial Qatar 2022.

Aunque muchas luminarias se han abstenido de ir al Mundial por la polémica de violación de derechos humanos que enfrenta el país anfitrión, Ana Lucía sí decidió darse su voladita a Medio Oriente y vivir la experiencia de un torneo de la Fifa, haciendo presencia en el partido que enfrento a las selecciones de Portugal, donde juega el grandioso Cristiano Ronaldo, y la de Ghana, en el que el equipo carioca se alzó con el triunfo con tres goles a favor y dos en contra.

El partido acaparó toda la atención de los hinchas, sin embargo, el outfit que usó Ana Lucía atrajo las miradas de todos sus seguidores en las redes sociales, quienes se sorprendieron del look que eligió la bogotana para estar en el Estadio 974 de Ras Abu Aboud, teniendo en cuenta las fuertes restricciones sociales y de comportamiento que impone el gobierno qatarí a los asistentes al mundial, en los que no se puede llevar prendas que violen el código de conducta femenino, no se permite ningún símbolo alusivo a la comunidad LGBTIQ+ y mucho más.

La actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotos donde se le ve usando un jean muy ajustado que deja ver las contorneadas piernas y sus exuberantes caderas, acompañado de una blusa con mangas abombadas con escote corazón, que finaliza en un moño que cae sobre un torso en corsé, todo el blanco, que le da un toque elegante y sexy a Domínguez, lo que ha desatado casi 64 mil likes y una infinidad de comentarios entre los que se leen mensajes de admiración y uno que otro chiste.

“La preciosa y dulce Ruth Uribe y también Libia Reyes, disfruta 😍”, “Estás hermosa y me encanta que apoyes mi selección ✨”, “Viendo al mejor de todos los tiempos CR7 👑”, “Eres casi tan hermosa como el Bicho 🥰”, “Que haces allá si Colombia no fue al mundial😂”, “Muy linda, pero mira el partido!! Después las fotos”, “la Tuti buscando al jeque árabe🤑🧕🏻”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Domínguez.

Ana Lucía ya había compartido antes historias de su llegada a Doha y su entrada triunfal al estadio a ver a Cristiano Ronaldo, donde usaba muy juiciosa un velo negro que cubría su escote, tal como lo dicta la ley qatarí, mostrando su felicidad por cumplir uno de sus sueños, asistir a un Mundial.