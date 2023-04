Camavinga reveló sus ídolos de infancia y sorprendió al nombrar un jugador de la Selección Colombia

Eduardo Camavinga, joya del fútbol francés, se ha venido convirtiendo esta temporada en una ficha indispensable para el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Ante la lesión de Ferland Mendy y la falta de laterales izquierdos, el futbolista de 20 años asumió ese lugar en duelos complicados como la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona o las llaves de Champions contra el Chelsea.

A pesar de no ser su posición natural, el volante se ha comportado a la altura e incluso se ganó aplausos del cuerpo técnico. En Francia, durante el Mundial de Qatar 2022, también tuvo que ocupar ese lugar, lo que catapultó su fama de ser un jugador polifuncional que se ajusta a las necesidades del equipo.

Los Bleus lo tienen en su lista como un jugador importante a futuro, razón por la cual protagonizó una extensa entrevista con RMC Sport acerca de su actualidad y el camino que recorrió hasta llegar al mejor equipo del planeta, con el que ya se consagró campeón de Champions League.

Camavinga disputando un balón con Messi en la final del Mundial. - Foto: REUTERS

Entre las preguntas que le hicieron sobre su infancia, hubo una que tomó rápida importancia en Colombia. Camavinga respondió sobre los referentes que tuvo en su carrera y entre otras leyendas, nombró a James Rodríguez, exjugador del Real Madrid, al que seguramente vio convertirse en estrella en Brasil 2014.

“Zidane, Pogba, James Rodríguez y M’Vila (Yann)”, fueron algunos de los jugadores que nombró el ahora titular indiscutible de la ‘casa blanca’.

Camavinga actuó como lateral izquierdo ante Chelsea - Foto: REUTERS

En pleno crecimiento

Y es que con solo 18 años de edad, Camavinga ya repuntaba en la Ligue 1, al punto que llamó la atención de Carlo Ancelotti, quien no pensó dos veces en aprobar la inversión de 45 millones de euros para ficharlo antes del arranque de la temporada pasada.

En principio se le veía como posible reemplazante de Luka Modric o Toni Kroos, pero sus funciones le permitieron jugar al lado de ellos y ser clave en varias de las remontadas que protagonizó el Madrid para conseguir el título número 14 de su historia en la Champions.

Con 20 años cumplidos, lo que le queda por delante es tiempo de mejora. “Como tengo un preparador físico y ahora juego un poco más, variamos nuestras sesiones. Le dije que tenía una frecuencia en los apoyos, que no era necesariamente la mejor, y entonces trabajamos sobre eso. En particular, trabajamos la vivacidad, con cosas cognitivas al mismo tiempo para trabajar los sentidos”, indicó sobre el trabajo que hace fuera de las sesiones con el Real Madrid.

Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni. - Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura

En Karim Benzema, por ejemplo, ha encontrado un consejero. “Tengo que trabajar en mi remate porque no estoy necesariamente acostumbrado a estar en el área. Por eso, o me precipito o no tomo las decisiones correctas. También me dice que me mantenga en mi posición, que haga las cosas bien, que juegue sencillo y que le observe a menudo. Me gusta hablar con él, preguntarle qué piensa de mis remates. Me ha dicho que es cierto que tengo que mejorar”, dijo.

En ese sentido, habló también de lo que le ha dicho Ancelotti. “Ahora me coloca de lateral izquierdo, ¡así que no me va a decir que vaya a marcar goles! Antes me decía que me quedara en el centro del campo para ayudar al equipo. Después, como tenemos muchos jugadores de calidad en ataque, creo que mi papel es enmarcar el centro del campo y quedarme ahí para ayudar a la defensa, aunque tenga que proyectarme en ataque”, destacó.

Lo bueno es que la presencia de Vinicius o Rodrygo le facilita el hecho que no tenga mucha fortuna de cara a gol. “Tenemos muchos elementos ofensivos, así que creo que lo más importante es mantener el equilibrio”, sentenció.