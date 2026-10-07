Campeón del mundo con España sorprende tras anunciar su retiro del fútbol: brilló en Barcelona

El delantero español Pedro Rodríguez, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, anunció su retiro del fútbol profesional tras casi dos décadas en las que brilló principalmente en clubes como el FC Barcelona y el Chelsea.

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El canario, uno de los últimos campeones de 2010 en actividad, también ganó la Eurocopa 2012 y todos los títulos posibles con el FC Barcelona: cinco Ligas (LaLiga), tres Champions League, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Un palmarés realmente envidiable y uno de los mejores socios de Lionel Messi en esa época.

“Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida”, afirmó Pedro, de 39 años de edad y que se encontraba sin equipo desde junio tras abandonar la Lazio de Italia, en un mensaje en sus redes sociales, acompañado por un video en el que repasa su trayectoria.

Pedro comenzó su carrera en el Barcelona, con cuyo primer equipo debutó en 2008, aunque no sería hasta la temporada siguiente cuando encontraría su plaza en el conjunto azulgrana.

Pedro Rodríguez durante su paso por el FC Barcelona Foto: Getty Images

El delantero formó parte hasta 2015 de un Barça con el que conoció la gran época de Pep Guardiola junto a compañeros como el mencionado Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o Carles Puyol.

Se retira con vitrina llena de títulos

“Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio, lo ganamos todo y asombramos al mundo”, afirmó Pedro en su vídeo de despedida.

Tras alcanzarlo todo con el Barça, dio el salto al Chelsea en 2015, con el que ganó una Premier League, una Europa League y una FA Cup: “Londres me enseñó a empezar de cero, a descubrir otra cultura y a crecer como persona”.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

Después de cinco temporadas en la Premier, Pedro fichó por la Roma en el 2020 y pasó al año siguiente a la Lazio, donde jugó hasta junio pasado. En el fútbol italiano no pudo alargar su palmarés.

A su exitosa carrera en clubes se une su protagonismo en la España que asombró al mundo durante una época dorada al inicio de la década de 2010. Ya con una nueva generación en camino y que ya es campeona del mundo, Pedro se despide del profesionalismo.

“Un día, casi sin creérmelo, fui campeón del mundo y titular en la final de un Mundial”, afirmó Pedro, que gozó de 65 internacionalidades en las que marcó 17 goles con la camiseta española.