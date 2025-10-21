Suscribirse

Canal y hora para ver el primer juego de la Serie Mundial: Dodger y Blue Jays por un sueño

La Serie Mundial 2025 enfrenta a Dodgers y Blue Jays en un duelo histórico por el bicampeonato.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

22 de octubre de 2025, 1:34 a. m.
Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays se enfrentan en la última serie de la temporada.
Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays se enfrentan en la última serie de la temporada. | Foto: Getty Images

Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays se enfrentan en la edición número 120 de la Serie Mundial, la cual iniciará en Canadá y podría ser una de las de mayor relevancia a nivel histórico.

Principalmente porque podría ser la segunda ocasión en lo que va del siglo XXI en la que haya un bicampeón del clásico de otoño, puesto que no fue sino a inicios de siglo que una de las franquicias históricas de las Grandes Ligas logró este hito histórico. Se trató de los New York Yankees, quien en 1999 y 2000 levantó el trofeo de campeón.

Mientras que, tratándose de equipos que han llegado a dos finales consecutivas, la lista se amplía un poco más. Inicialmente, Philadelphia Phillies llegó a las definiciones en las temporadas 2008 y 2009, pero perdió la última final precisamente frente a Yankees.

El otro equipo fue el mismo Dodgers, que en 2017 y 2018 llegó a la definición de la Serie Mundial, pero lamentablemente no pudo levantar en ninguna de esas dos ocasiones el título.

Contexto: Shohei Ohtani: reflexiones sobre un unicornio azul, o el mejor jugador de la historia del béisbol

Mientras tanto, su rival Toronto Blue Jays vuelve al clásico de otoño luego de más de 30 años, teniendo en cuenta que la última vez que llegó fue en 1993, donde hizo la épica y logró un bicampeonato, puesto que venía de ser campeón en 1992. Esas dos han sido las únicas ocasiones en las que el noveno canadiense ha sido protagonista de esta importante cita.

¿Cuándo y dónde ver la Serie Mundial 2025?

El primer juego del clásico de otoño será el próximo viernes 24 de octubre, la serie iniciará en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, a las 19:00 (hora Colombia). La transmisión oficial se podrá ver a través de Disney Plus, ESPN y la app oficial o el portal web de la MLB.

Los dos primeros juegos serán en Canadá, mientras que los tres siguientes en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y los últimos dos —de ser necesario— tendrán nuevamente lugar en el Rogers Centre.

Toronto Blue Jays tiene la ventaja de la localía debido a que es el equipo con mejor promedio en la temporada regular de los dos. Ambas franquicias fueron campeonas de sus respectivas zonas, pero mientras que Azulejos lo hizo con .580, Dodgers se proclamó con un .574.

