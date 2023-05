Carlos Antonio Vélez alertó posibles irregularidades en la fecha 20 de la Liga BetPlay: “Espero sea limpio”

Haciendo una crítica al arbitraje del fin de semana más reciente, el comunicador lanzó un aviso para que no suceda nada extraño en la definición de los clasificados.

De manera muy rápida llegó el final del ‘todos contra todos’ en el fútbol colombiano. El próximo miércoles 17 de mayo será la dramática fecha 20, que terminará por definir quienes acompañarán a Millonarios, América de Cali, Águilas Doradas, Atlético Nacional y Alianza Petrolera, como los ocho clasificados en busca de la anhelada estrella de mitad de año.

Varios equipos entran en la disputa de esos cupos. Los más firmes candidatos a ocupar las plazas restantes son Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Deportivo Pasto. Dimayor como ente rector del fútbol colombiano señaló durante este lunes que tenía definido que todos los juegos se llevarán a cabo sobre la misma hora para hacer más justo el desenlace del torneo.

Wilson Morelo volvió al gol ante el Atlético Huila. - Foto: DIMAYOR

Aunque esto se viene realizando hace varios años, Carlos Antonio Vélez en su acostumbrada columna diaria en Antena 2 hizo una crítica fuerte al arbitraje nacional, que a su parecer ha tenido complicaciones mayúsculas durante los últimos partidos del rentado local. Además, en el principio de su comentario intentó enviar una alerta para que toda la definición se diera de la manera más justa posible.

“Espero que el remate del campeonato sea limpio, que los árbitros no metan la mano y que en el VAR tampoco, con intención o sin ella. ¿Equivocarse? Todos nos equivocamos, pero de ahí a que se tomen decisiones de una manera apurada, teniendo en cuenta de que hay una herramienta que se debe usar bien, no tiene perdón de Dios”, dijo haciendo referencia a algunas jugadas que se dieron en la jornada 19.

Y es que en tres plazas del fútbol colombiano durante el más reciente fin de semana de fútbol colombiano hubo críticas para el arbitraje. Las molestias se dieron en juegos de equipos importantes como Atlético Nacional, Independiente Medellín, entre otros, que a esa altura del torneo pueden terminar saliendo caros a los equipos que pretenden meterse sí o sí entre los ocho mejores.

“No me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir los goles. Me voy avergonzado de acá. Ese es mi sentimiento. Salgo avergonzado de acá como hombre del fútbol. Es bromear con el esfuerzo y el trajín de todos nosotros, felicitaciones a Alianza y a mis jugadores”, dijo Paulo Autuori de Nacional en rueda de prensa.

“Cuando se pierden partidos por tema de errores nuestros, o que el rival es mejor que nosotros o más eficaz, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza, lo que me deja un poco molesto en el fútbol es esto. Los jugadores, los equipos, son lo importante”.

En el último minuto de juego, el DIM se llevó los tres puntos ante el Pasto. - Foto: Dimayor

En el estadio Atanasio Girardot, una jugada de gol anulada al equipo Deportivo Independiente Medellin y un penalti pitado en el último minuto a favor del equipo local en el juego ante Deportivo Pasto, generó las quejas del arquero del equipo volcánico y del presidente del DIM, Daniel Ossa.

El directivo reprochó las decisiones tomadas por Éder Vergara.

“Sentamos una voz de protesta ante el arbitraje. No es posible que el VAR haya llamado al juez para anular un gol legítimo en donde le saca medio cuerpo en el solo salto. Y con Edward López que fue nuestro compañero y que el cuerpo médico se preste para hacer toda esta payasada de ponerle hasta un vendaje en la cabeza”.

El arbitraje fue duramente señalado en los partidos de la fecha 19. - Foto: Dimayor/LatinContent via Getty Images

Otro que no se quedó callado fue Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, que ganó 1 a 0 a Bucaramanga en el estadio de Techo. Los aseguradores enfrentan a Millonarios en El Campín en la fecha 20 y deberá ganar y que no lo hagan dos equipos entre Santa Fe, Medellín y Pasto.

“Cuando voté en contra del sistema VAR hace tres años en asamblea de Dimayor lo hice convencido de que la justicia y la responsabilidad se compartían y eso es potestad única del juez central. Hoy la experiencia me da la razón aunque de nada sirve. Increíble lo vivido en esta Liga”, trinó el directivo de La Equidad finalizada la jornada 19.