Carlos Antonio Vélez destapó ‘favor’ a Óscar Córdoba en la Selección Colombia; dura acusación

Durante este lunes, 5 de junio, se dio a conocer la lista de futbolistas colombianos que harán parte de la doble fecha de amistosos Fifa que afronta la Selección Colombia. El combinado nacional tendrá dos pruebas hacia el final del mes en curso, una el próximo 16 de junio ante Irak, mientras que la segunda será la más exigente ante Alemania, cuatro días después.

Con ansias se esperaba saber quiénes serían los que estuvieran convocados, si Falcao García y James Rodríguez estarían a pesar de su poca continuidad en sus equipos, además de quien sería el reemplazante natural del puesto para David Ospina, quien desde hace meses viene lesionado en el Al-Nassr y hasta ahora no regresa.

La salida de la convocatoria dejó ver varias sorpresas. En el caso en especial de los porteros, pareciera que hubo elección por los de mejor nivel: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) y Kevin Mier (Atlético Nacional), todos con ritmo en sus diferentes equipos.

Camilo Vargas apunta a ser el titular de la Selección Colombia en las fechas Fifa de junio. - Foto: FCF

Ver estos nombres fue un aliciente para quienes pensaban que no se llamaría a los que se debía, pero para Carlos Antonio Vélez, uno de los críticos más importantes de la Tricolor, el llamado de estos nombres por fin dio lugar a la “meritocracia” y no estuvieron presentes ‘favores’ como acusó en otro momento.

En su programada radial Palabras mayores de Antena 2, el comunicador contó quiénes eran las posibilidades que manejaba Lorenzo. De estos, solo uno se quedó por fuera de la lista al restringirse el cupo a tres: “(José Luis) Chunga, (Álvaro) Montero, (Andrés) Mosquera Marmolejo, (Camilo) Vargas, (Kevin) Mier”.

Precisamente ahí, fue cuando levantó la dura acusación en contra de un exarquero de Colombia, quien supuestamente fue beneficiado por un ‘favor’ que le hicieron: “¿Y para qué llevó a (Devis) Vásquez la vez pasada?, un arquero desconocido; no, yo sé por qué lo llevó, porque se lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja, al entrenador de arqueros”.

Devis Vásquez, portero colombiano que hace parte del Milan de Italia. - Foto: Facebook: Devis Vasquez

Fue tal el malestar al destapar la situación, que exigió que le fuera contrastada su información: “Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no lo convocaron ahora? El no tener en cuenta a ese muchacho Vásquez, es simplemente demostrar que evidentemente lo que se hizo en la convocatoria anterior fue un favor para mostrar un jugador, que fue ofrecido a Boca Juniors, reconocido por el mismo Córdoba”.

Óscar Córdoba había recomendado a Devis Vásquez con Riquelme para que llegara Boca. - Foto: Foto tomada de Twitter oficial del periodista @FabrizioRomano y captura de pantalla de ESPN Colombia

Cabe recordar que Vásquez no estaba en el radar del fútbol colombiano, pero a inicios de 2023 y de manera sorpresiva se supo que salía de Guaraní de Paraguay para ir al AC Milan. Allí se pensó que sería un proyecto a largo plazo, pero hasta el momento no ha dado una sola muestra de que vaya a ser tenido en cuenta.

Lista de convocados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia

Álvaro Montero, Millonarios FC (COL)

Andrés Salazar, Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas, Atlas FC (MÉX)

Daniel Muñoz, KRC Genk (BÉL)

Dávinson Sánchez, Tottenham Hotspur (ING)

Déiver Machado, RC Lens (FRA)

Diego Valoyes, Talleres de Córdoba (ARG)

Jéfferson Lerma, AFC Bournemouth (ING)

Jhon Arias, Fluminense (BRA)

Jhon Lucumí, Bologna FC (ITA)

Juan David Mosquera, Portland Timbers (USA)

Juan Guillermo Cuadrado, Juventus (ITA)

Jorge Carrascal, CSKA Moscú (RUS)

Kevin Castaño, Águilas Doradas (COL)

Kevin Mier, Atlético Nacional (COL)

Luis Díaz, Liverpool FC (ING)

Mateus Uribe, FC Porto (POR)

Mateo Casierra, Zenit (RUS)

Óscar Cortés, Millonarios FC (COL)

Rafael Santos Borré, Eintracht Frankfurt (ALE)

Wílmar Barrios, Zenit (RUS)

Yáser Asprilla, Watford FC (ING)

Yerry Mina, Everton (ING)

Yérson Mosquera, Cincinnati FC (USA)