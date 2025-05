Carlos Antonio Vélez lanzó duro recado a Barcelona por eliminación de Champions League

Palabras de Hansi Flick tras el duelo de vuelta

El técnico alemán llegó a preguntarse si era justo lo visto: “Mi equipo ha hecho un trabajo enorme, lo han dado todo y no me gusta hablar del árbitro, al que le he dicho lo que pienso, pero no lo voy a decir aquí”, ahondó sobre el aspecto arbitral y del colegiado polaco Szymon Marciniak.