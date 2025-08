Carlos Antonio Vélez lanzó nuevo dardo por derrota de la Selección Colombia Femenina en Copa América: “No más mimos”

En ese sentido, sostuvo que esto lo hacen todas las selecciones y así es como consiguen invictos de “papel”, los cuales no traen ningún título a la vitrina, sino que dejan, en muchos casos, a los equipos en “puestos segundones”.

Vélez lanzó un nuevo dardo a la Selección Colombia y advirtió que es necesario aceptar que los juegos que se ganan, especialmente en amistosos, no están generando ningún título.

Por lo mismo, el periodista sostuvo que mientras no se admita que la Tricolor no ha ganado nada en los últimos 24 años, más allá de que ha estado muy cerca, las cosas seguirán de la misma forma y las derrotas llegarán en instancias definitivas.

Estoy sorprendido! Hoy muchos apenas se están dando cuenta q los “históricos” resultados de nuestras selecciones solo pasan por ganar partidos, los ganan todas las selecciones , por invictos de papel q no sirven para ganar títulos, por ocupar puestos segundones y por jugadas de…

“Mientras sigamos metiéndonos mentiras (casi lo logramos, estábamos a 30 segundos, nos robaron, el árbitro nos perjudicó, era penal y no lo pitaron, fue gol de Yepes) no vamos a ganar nada”, manifestó.

Por último, dejó claro cuál debería ser la próxima meta: “Objetivo siguiente… no más mimos, no más zalamería, no más franela”.