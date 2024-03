Carlos Antonio Vélez no come de ídolos y dice cuáles son los 4 jugadores que “sobran” en la Selección Colombia

“¿Es justo que David Ospina pueda reemplazar a un arquero como (Kevin) Mier, que en este momento es el mejor arquero del fútbol mexicano? No, no, no. Por mucho que queramos a David, esa es de (su representante) Lucas Jaramillo”, sentenció.

“A este señor no le gustan los que hacen goles, incluido Borja, que es un tiro al aire”, agregó. “A mí me sobrarían esos cuatro”, concluyó.

“Puede llamar al que quiera”: Carlos Antonio Vélez

“No me vayan a salir con el cuento de que ‘vamos a usar la Copa América para consolidar el equipo de las eliminatorias’. No hombre, eso era cuando la eliminatoria era difícil, ahora es fácil, clasifican siete. No les dé miedo, no sean mediocres”, lanzó.