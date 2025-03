Carlos Antonio Vélez reaccionó al polémico penal de Julián Álvarez y así se pronunció: “Mentira”

Aunque Marcos Llorente fue el único jugador del Atlético que no mandó la pelota al fondo de la red, al conjunto colchonero le dieron dos cobros desperdiciados, uno de ellos por intervención del VAR.

¿Por qué no se repitió el penal de Julián Álvarez contra Real Madrid? Esto dice el reglamento

Julián Álvarez en el momento exacto en el que se habría producido el doble toque. | Foto: UEFA via Getty Images

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez?

Prensa deportiva de todo el mundo reaccionó a lo sucedido en el derbi madrileño y en Colombia no fue la excepción.

“ Lo que pasó ayer es un infortunio y no es la primera vez que sucede”, dijo.

Carlos Antonio expuso lo que dice el reglamento del fútbol y dejó en evidencia que un jugador no puede tocar dos veces la pelota en un cobro de penal.

Vélez también habló sobre lo sucedido antes de la tanda de penales y cuestionó el planteamiento del Atlético de Madrid. “Si ayer el Atlético de Madrid no eliminó al Real Madrid, no lo va a eliminar nunca. Ayer el Real Madrid no jugó bien”, sentenció.