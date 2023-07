Carlos Antonio Vélez sentenció a posible refuerzo de Atlético Nacional: “tiene devaneos disciplinarios”

Aunque hace unas horas parecía difícil que llegara el volante uruguayo Maxi Cantera, de 30 años, a Atlético Nacional, parece que la torta se ha dado vuelta y la vinculación se podría concretar en las próximas horas.

El periodista Julián Capera expresó que entre el equipo verdolaga y el futbolista tienen muy avanzada la contratación.

“Principio de acuerdo entre Atlético Nacional y el uruguayo Maxi Cantera para su llegada al equipo antioqueño. Restan algunos detalles con Maldonado, equipo dueño de sus derechos económicos”, explicó el periodista.

Y desde Uruguay el comunicador Sebas Giovanelli, de Sport890, expresó que “Maxi Cantera jugará en @nacionaloficial. Llegará a préstamo de @maldosad por 1 año con opción de compra”.

AHORA| Maxi Cantera jugará en @nacionaloficial. Llegará a préstamo de @maldosad por 1 año con opción a compra. Poné @Sport890 que está 100% Deporte. pic.twitter.com/MogEVIqPDW — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) July 6, 2023

Frente a esto, el periodista Carlos Antonio Vélez, en el programa Palabras Mayores de Antena 2, indicó que desde la directiva de Nacional se dio un cambio de posición.

“Eso era ayer por la mañana (la idea de no traerlo), en el transcurso del día sus dirigentes consideraron que era poco el tiempo de maniobra, ahora tienen partido en Estados Unidos y la otra semana vuelve la Liga. Con contrato o sin contrato, Jarlan y Candelo no estaban en los planes del técnico”, dijo el periodista.

Jarlan Barrera busca salir de Nacional. - Foto: DIMAYOR

Vélez indicó que ante la decisión de salir de Jarlan Barrera, se reactivaron los nombres que estaban en carpeta para mejorar el plantel que comanda Paulo Autuori.

Maxi Cantera tendría casos de indisciplina

Pero el periodista dejó una perla que puede preocupar a la hinchada de Atlético Nacional: “Ya el club sabe que ha tenido devaneos disciplinarios”.

Esa fue la sentencia de Carlos Antonio Vélez, quien señaló que Medellín es una ciudad agradable y que puede invitar a un futbolista a disfrutar de aspectos extrafutbolísticos.

En 2023, Cantera ha jugado en el Deportivo Maldonado de su país, disputando 17 partidos, anotando siete goles y entregando seis asistencias. En Uruguay también jugó en Liverpool, Fénix, Nacional de Montevideo y estuvo en el Táchira, de Venezuela.

Casos Jarlan Barrera y Yerson Candelo

“A Jarlan lo ponen en vitrina y por mucho que digan que tiene ofertas, nadie se ha arrimado a Nacional a preguntar ‘¿Jarlan qué?’. De pronto hoy en la asamblea de la Dimayor se acercan y le preguntan, pero Jarlan ha sido un problema, saben que su comportamiento no ha sido el mejor, Candelo igual”, añadió Vélez.

Pero esto no fue lo único que dijo el comunicador sobre estos dos jugadores, señalando que “la idea era mantenerlos hasta que aparecieran equipos interesados (...) Nacional fue el que pensó inicialmente (no contar con ellos)”.

Yerson Candelo, jugador de Atlético Nacional - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Ahora viene el contraataque, ‘usted no me va a sacar, yo me quiero ir’. Igual, se acabó el matrimonio, así de pronto no se desvaloriza y la indemnización no será tan gravosa. La decisión es que esta relación se termina y por eso se filtró la posibilidad de Cantera”, concluyó.

El presidente también habló

En su gira de medios de esta tarde, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, explicó en Caracol Radio la situación actual de Barrera y Yerson Candelo.

“Ellos están dentro del análisis. Lo de Jarlan es una aspiración muy lógica del jugador y su representante, quieren un equipo donde pueda jugar permanentemente y en Nacional no lo ha podido hacer”, indicó.

La única salida confirmada

La única novedad confirmada del equipo antioqueño es la salida del delantero brasileño Francisco Da Costa.

Yesus Cabrera y Francisco da Costa. Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional. - Foto: Dimayor.

A través de un comunicado de prensa, se anunció oficialmente la terminación del vínculo entre el atacante y el Rey de Copas: “Atlético Nacional informa que el jugador Francisco Da Costa no continuará haciendo parte de nuestro equipo”, reza el mensaje que confirmaba lo que ya se venía manejando de manera extraoficial.