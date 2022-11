Carlos Antonio Vélez será homenajeado en el Mundial de Qatar 2022; conozca la razón

Carlos Antonio Vélez, uno de los analistas deportivos más prestigiosos en Colombia, será homenajeado en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 que comenzará el domingo 19 de noviembre.

El homenaje será rendido por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) a quienes han cubierto más de ocho mundiales y Vélez suma 18, de los cuales 12 son de la categoría de mayores, razón por lo que hace parte de la lista.

“La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) se complace en anunciar que honrará a los periodistas y fotógrafos que hayan cubierto ocho o más Copas Mundiales de la Fifa, incluida la edición de Qatar, en una ceremonia especial que se llevará a cabo en Doha”, informó la AIPS en un comunicado.

Vélez hizo eco de la información y especificó que el rector del balompié, la Fifa, también estará en cabeza del homenaje. Así mismo, detalló cómo ha sido su recorrido cubriendo el máximo certamen del fútbol en el planeta.

“Me enteré de que la Fifa y la Asociación de Periodistas Internacionales, tienen un homenaje especial para aquellos que tenemos más de ocho Mundiales en el lomo”, comentó en el programa Planeta Fútbol.

Falta poco! @fifaworldcup_es… cero y van 12 de Mayores! “Nadie te quita lo bailado!” pic.twitter.com/zvFWuwaCJS — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 17, 2022

Luego argumentó que el homenaje a periodistas y fotógrafos le parece lo más justo, dado el esfuerzo que implica informar acerca del deporte que más pasiones suscita en todo el mundo.

“Van a recibir una condecoración, por parte de Fifa y de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, que me parece que es justo y lógico, porque tanto tiempo transmitiendo todas las cosas que han pasado. No alcanzaría un día completo para contarles las experiencias del Mundial, pero algún día lo haré; si tengo tiempo, si Dios me permite hacerlo”, agregó.

El comentarista, que ya está en Qatar para compartir sus conocimientos con los amantes del fútbol, se mostró agradecido por la oportunidad que le ha dado la vida de decir presente en los mundiales, cinco de ellos en los que participó la Selección Colombia, que en esta ocasión no consiguió la hazaña.

Es mi decimosegunda aventura en Copas del Mundo, Dios mediante. ya tengo, con este, 18 Mundiales ‘en el lomo’; 6 juveniles, 12 de mayores desde el 78 hasta la fecha. Gracias a Dios, ‘lo bailado’ nunca me lo van a quitar, por si acaso. Ha sido un regalo divino, no tengo más qué pedir y este Mundial número 12, lo voy a disfrutar”, dijo.

Vélez, triste por el último mundial de las estrellas

Tres días atrás, en el noticiero de mediodía de RCN, Carlos Antonio Vélez expresó el sentimiento que le deja el que este Mundial sea el último para figuras del balompié mundial como Cristiano Ronaldo, además de Lionel Messi, entre otros.

“Estoy triste, no lo niego. Este Mundial es el finiquito de carrera para Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Modric, Luis Suárez, Cavani. Es un vacío que tenemos que llenar urgente en tres años y medio, porque volveremos a la figura de mitad de año”, expresó Vélez.

El vacío también aplica para la Selección Colombia, que no clasificó a Qatar, y que, en caso de avanzar al próximo Mundial, lo más probable es que no cuente con figuras como Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. Dependiendo de su condición física, James Rodríguez sí podría llegar, con 35 años de edad.

Además, afirmó que son tres los candidatos a sumar un Mundial más en su historia en el balompié. El combinado de Argentina, vigente campeón de la Copa América; Brasil, el primero en la actualización más reciente del Ranking FIFA, y Francia, que se quedó con el primer lugar en la versión 2018.

“Es muy difícil, pero tengo tres: Brasil, Argentina y Francia. Para mí, el Mundial no sale de esos tres”, comentó Carlos Antonio Vélez.