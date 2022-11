Video | Gustavo Alfaro sale aplaudido por “cuidar” de un jugador cuando le preguntaron por los derechos humanos en Qatar

Una de las críticas que ha recibido Qatar como anfitrión de la Copa Mundo ha sido la violación de derechos humanos a trabajadores migrantes durante la preparación del torneo, problemática que incluso abarca muertes inexplicables de unos de ellos, según Human Rights Watch, razón por la que una pregunta frecuente de los reporteros a los futbolistas es ¿cuál es su posición frente a este asunto?

Moisés Caicedo, referente de la selección de Ecuador en el certamen mundialista, fue abordado en conferencia de prensa este 19 de noviembre sobre su opinión acerca de la violación de derechos humanos en Qatar, y, como era de esperarse, no supo cómo reaccionar. Por fortuna contó con el DT Gustavo Alfaro a su lado para ayudarlo a salir de aprietos.

Una vez el mediocampista del Brighton & Hove Albion fue preguntado por un periodista, observó al entrenador de la tri, quien, además de sonreírle, le puso un brazo en el hombro con un gesto amistoso y respondió.

“No lo metan en problemas. Estamos a favor de todos los derechos humanos en todo el mundo y a la igualdad. Velamos por eso. Ellos son jugadores de fútbol, tienen su talento, tienen sus sueños e ilusiones. Merecen ser respetados por eso”, comentó Alfaro para disminuir la tensión de la escena.

Lo mejor, además de la respuesta del experimentado DT, fue la reacción de quienes asistieron a la rueda de prensa, ya que aplaudieron su sensatez.

Gustavo Alfaro defendiendo a Moisés Caicedo luego de que la prensa le preguntara sobre los derechos humanos, los defiende, los protege, los guía, es un padre para todo el grupo de la selección 🇪🇨 Que tipazo es el profe! 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/0juPJ9Dl5X — Leonardo Caicedo Mata (@Leonardo1704ENL) November 19, 2022

Lo que sí respondió Moisés Caicedo fue la emoción que le genera saber que disputará el partido inaugural del Mundial ante la selección anfitriona, compromiso que podrá observarse por DirecTV Sports el domingo 20 de noviembre a las 11 a. m.

“¿Quién no se emocionaría sabiendo que va a abrir un Mundial? Cantando el himno nacional se me van a venir recuerdos de cuando estaba en mi barrio, cuando vi el Mundial de 2014, hasta las lágrimas se me van a salir”, respondió el futbolista de 21 años.

Caicedo además aprovechó para darle un espaldarazo a Gustavo Alfaro, cuestionado un periodo de las Eliminatorias Sudamericanas, aunque finalmente encaminó a Ecuador a la clasificación al Mundial. Según él, el estratega le ha brindado tranquilidad previo al encuentro.

“El ‘profe’ nos dice que en la cancha seamos nosotros mismos y que si alguien siente presión se la tiren a él porque nos apoya a morir. Sabemos lo que tenemos que hacer en el campo, no tenemos presión, hacemos lo que nos dice el ‘profe’, como estar concentrados en las pelotas paradas, que a veces se va el partido”, comentó.

Bellerín, el jugador que cuestionó a Qatar

Entre los futbolistas que lamentan la elección de Qatar como anfitrión del Mundial sobresale Héctor Bellerín, defensor del FC Barcelona. En la entrega de los Premios GQ, entregados por esta publicación de estilo de vida masculino el 18 de noviembre, recordó los fallecidos en la previa del Mundial.

El defensor de 27 años, que no fue convocado por Luis Enrique para vestir la camiseta de España, comentó: “Como futbolista no estar en Qatar y en la selección es algo que me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar con la carga de las 6.500 personas fallecidas en el proceso de construcción de un Mundial de fútbol. Trabajadores provenientes de países como Pakistán, Bangladesh… la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias”.

Entretanto, Rothna Begum, investigadora principal de Human Rights Watch, ONG que ha responsabilizado a la FIFA de la violación de derechos humanos, comentó: “Los trabajadores migrantes fueron indispensables para hacer posible la Copa Mundial de 2022, pero ha tenido un gran costo para muchos trabajadores migrantes y sus familias, que no solo hicieron sacrificios personales, sino que también se enfrentaron a un robo generalizado de salarios, lesiones y miles de muertes inexplicables”.