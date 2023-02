Carlos Bacca blinda a Arturo Reyes de la ‘caldera’ que vive el Junior de Barranquilla por su presente

Juan Fernando Quintero en su presentación estelar en el Metropolitano de Barranquilla dijo: “que se tengan con Junior”, no obstante, transcurridas seis fechas ese ‘temido’ cuadro rojiblanco que parecía iba a pasar por encima de todos sus rivales aún nada que logra encajar. Por el contrario, el equipo ‘tiburón’ se hunde entre su nómina millonaria sin encontrar los resultados y actualmente la crisis de resultados, hace pensar que rápidamente un sacrificado puede haber en el proceso 2023.

Quintero y Reyes hablando durante el partido ante Pasto en el estadio Libertad. - Foto: Dimayor

El primer señalado es Arturo Reyes, entrenador que no ha ejecutado bien las ideas y tampoco parece haberlas transmitido de la manera correcta a sus jugadores, no obstante, a pesar de que las victorias no llegan, para jugadores de peso como Carlos Bacca la responsabilidad no es solo del entrenador, por el contrario, considera que es una tarea en conjunto y que ellos como jugadores deben ayudar a blindar a quien los dirige.

“Es una responsabilidad del entrenador, es una responsabilidad de los jugadores. Esto es de todos”.



🎙️ Carlos Bacca en rueda de prensa. pic.twitter.com/5N2qMoF20E — Toque Sports (@ToqueSports) February 22, 2023

“Tenemos que respaldar el trabajo de Reyes. Me gusta cómo trabaja. En las redes sociales se dicen muchas cosas, cada quien opina de su manera. Nosotros debemos enfocarnos en sacar los resultados. Esto es de todos, de entrenador y jugadores. Arturo Reyes trata de sacar la mejor nómina y casi el 90% del plantel ha jugado. Nosotros jugamos al fútbol no con una presión, sino con la responsabilidad de jugar con la camiseta del club más grande de Colombia”, dijo el experimentado atacante en la más reciente rueda de prensa.

⚽🦈 | ¡Sábado de doblete 'Tiburón'!



Vive un sábado en familia en el Metropolitano con el 'doblete Tiburón', primero nuestro equipo masculino y luego ‘Las Tiburonas’. ¡También apoyamos el fútbol femenino! #VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/FWXIr08Ocu — Junior FC (@JuniorClubSA) February 22, 2023

Para revertir esa dura situación, el próximo sábado ante una compleja Equidad deberán lograr la primera victoria, misma que a Bacca ya le inquieta: “Me preocupa del sábado es que no hagamos lo que venimos trabajando. Sabemos cómo vendrá La Equidad. Tenemos que sacar a relucir lo que trabajamos. Ellos van a esperar y salir con una contra, pero con calma y el apoyo de la gente podemos sacarlo adelante”.

Junior de Barranquilla. - Foto: DIMAYOR

Programación Liga Betplay 2023-I (Fecha 6)

24 de febrero

Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+

25 de febrero

Junior FC vs. La Equidad

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+

Jaguares FC vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+

América De Cali vs. Envigado FC

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

26 de febrero

Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN/WIN+

Castellanos se despedirá este fin de semana del fútbol profesional ante Unión Magdalena. - Foto: Prensa Santa Fe

Once Caldas DAF vs. Millonarios FC

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+

Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN+

27 de febrero

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+

Atlético Nacional vs. Atlético Huila

Hora: 8:05 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Tabla de posiciones (Liga Betplay 2023-I)

1. América de Cali: 10 puntos (6 DG)

2. Boyacá Chicó: 9 pts (5 DG)

3. Atlético Bucaramanga: 9 pts (2 DG)

4. Rionegro Águilas: 8 pts (3 DG)

5. Envigado FC: 7 pts (1 DG)

6. Millonarios: 6 pts (2 DG)

7. Deportivo Pasto: 6 pts (1 DG)

8. Deportivo Pereira: 6 pts (0 DG)

9. Atlético Nacional: 6 pts (0 DG)

10. La Equidad: 5 pts (0 DG)

11. Jaguares FC: 5 pts (-1 DG)

12. Deportes Tolima: 5 pts (-1 DG)

13. Independiente Santa Fe: 5 pts (-1 DG)

14. Unión Magdalena: 5 pts (-3 DG)

15. Alianza Petrolera: 4 pts (0 DG)

16. Junior: 3 pts (-2 DG)

17. Deportivo Cali: 2 pts (0 DG)

18. Independiente Medellín: 2 pts (-3 DG)

19. Once Caldas: 2 pts (-4 DG)

20. Atlético Huila: 1 pts (-5 DG)