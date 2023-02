Don Omar ‘le hace el feo’ a Junior en pleno Carnaval de Barranquilla; rechazó la camiseta del club

El fin de semana pasado, la ciudad de Barranquilla se vistió de gala para celebrar, una vez más, el Carnaval. Para esta edición del año 2023, la Arenosa decidió realizar un sinnúmero de actividades que acogieron a miles de personas de todo el país y del mundo. Además, el evento contó con la presencia de estrellas, como la del reconocido cantante de reguetón, Don Omar.

El artista puertorriqueño se presentó el pasado viernes 17 de febrero en un concierto que contó con la presencia de otras estrellas de la música. En cuanto a su show y presentación, Don Omar estuvo a la altura, complaciendo a miles de fanáticos que cantaron sus letras.

Don Omar, cantante de reguetón. - Foto: Getty Images

Sin embargo, algunos seguidores se llevaron un sinsabor del cantante cuando despreció la camiseta del equipo de la ciudad, el Junior de Barranquilla. Tal vez fue por ignorancia del no saber que representa este equipo para la ciudad, lo que sí es cierto es que su gesto lo hizo quedar en fuera de lugar.

En un video que se volvió viral en redes sociales, se pudo observar cómo al cantante le lanzan la camiseta del club desde una parte cercana a la tarima. Ante esto, el puertorriqueño recibe la indumentaria sin ningún problema, pero al verla en detalle no tiene más remedio que devolverla hacia el lugar de donde fue lanzada.

En los comentarios de la publicación, además de arremeter contra el cantante, otros usuarios se burlaron del Junior y dejaron también burlas. “Ni para secarse los pies”, fue uno de los comentarios. Otra persona escribió: “Yo en su lugar la piso”, y hubo quien afirmó que a Junior y a su hinchada “no los quiere nadie”.

Cuando Don Omar se dio cuenta que era la casaca del equipo que lleva 4 meses sin ganar un partido la devolvió enseguida pic.twitter.com/mD9PF9nmNt — C8 (@LuisM_1924) February 20, 2023

Este gesto no cae nada bien para Junior, que ha tenido un 2023 para el olvido con su comienzo de campeonato. El cuadro barranquillero cayó este fin de semana por la mínima diferencia y agudizó su crisis sin ganar en cinco juegos disputados.

Además, el gesto de Don Omar hace recordar cómo ven al Junior desde otro lado. Así sucedió con el exjugador peruano que tuvo paso por el club, Alberto Rodríguez, más conocido como el ‘Mudo’, quien también habló hace pocos días mal del equipo.

El 'Mudo' saludando a Teo Gutiérrez en su primer entrenamiento con Junior a principios de 2018. - Foto: Oficial @JuniorClubSA

Rodríguez reapareció con unas polémicas declaraciones en entrevista con el programa La fe de Cuto. En un momento de la charla, le preguntaron sobre lo que vivió en Colombia y por qué decidió abandonar el Universitario por la oferta de Junior.

“Ellos querían que fuera a toda costa. No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran los dueños. Los verdaderos”, dijo acentuando su referencia a la familia Char. “El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70, tiene mucho dinero. El hijo es el presidente, otro hijo es senador y otro hijo es alcalde”, recordó.

Luego de contextualizar a su interlocutor sobre el poderío de los dueños del cuadro barranquillero, habló directamente de cómo se dieron las negociaciones para llegar al fútbol colombiano. “La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: ‘voy a pedir para que me digan que no’. Cuando pedí, me dijeron: ‘listo, no hay problema’. Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: ‘hubiese pedido más’. Igual fue bastante bueno (el sueldo)”, afirmó.

Aunque el ‘Mudo’ fue presentado por todo lo alto en un equipo que ya contaba con Chará y Teo como referentes, no dio la talla y terminó saliendo prematuramente por decisión de los mismos directivos que lo llevaron. “Me trataron bien, solo que al final cambiaron de entrenador y no habló bien. Cuando yo hablé con él me dijo: ‘Si quieres te puedes preparar para la selección y el Mundial. Ya se iba a acabar el semestre y le dije que si estaba seguro. Me dijo: ‘Sí, anda, no hay problema’ […]. Ese fue su argumento porque el equipo no estaba bien. Yo fui el cordero del que se agarraron”, agregó.