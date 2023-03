Carlos Gómez, el futbolista soñador que salió del país para poder comprarle una casa a su madre

Cientos de historias son las que se conocen en el fútbol colombiano de jugadores que sueñan con salir de sus lugares de origen con destino al exterior. Sin duda alguna, una de las más emotivas es la de Luis Díaz, quien nació en La Guajira, pasó al Barranquilla F.C., triunfó en Junior y dio el salto al Porto de Portugal, donde impresionó al mundo para ser ahora parte vital del histórico Liverpool del fútbol inglés.

Esta ha sido una acelerada carrera que le ha traído una mejora más que significativa en la manera de vivir a él y su familia. Actualmente, disfruta junto a su esposa e hijo de Inglaterra.

Luis Díaz debutó en la primera división del fútbol colombiano vistiendo la camiseta del Junior de Barranquilla.

Asimismo, otros jóvenes que van surgiendo de tierras alejadas en Colombia tienen el mismo anhelo. Uno que va en muy buen camino, apenas con 20 años, es Carlos Andrés Gómez, un joven nacido en Quibdó que gracias al buen ojo de las divisiones menores de Millonarios llegó a Bogotá para ser pulido por Alberto Gamero y hace unos meses dio el primer salto al exterior, militando ahora en el Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos.

warm & ready in our house pic.twitter.com/MBS77snu3T — Real Salt Lake (@realsaltlake) March 12, 2023

Ya con este presente, el anhelo más grande que tiene está cerca: “A mi mamá le dije que si me quedaba en Colombia iba a ser más difícil comprarle la casita que tanto quería, entonces nos reunimos en familia y llegamos a un acuerdo. También me pareció mejor opción la MLS porque dicen que aquí pagan mucho, entonces me vine. Yo vengo de un barrio en el que la delincuencia es alta, está mal económicamente y eso me movió para venir aquí”.

En entrevista con El VBar de Caracol, fue sincero al contar que está atravesando un buen momento y que el regalo para su madre está cerca de concretarse: “Para mi corta edad, estoy ganando bien. Estoy esperando ir a Colombia y ahí entregarle la casa a mi mamá, que es lo que siempre he querido. Aún no he decidido dónde comprarla porque eso lo decide ella, estoy pensándolo también porque el pueblo está muy peligroso”.

Millonarios vendió a la MLS uno de sus jóvenes canteranos.

Junto a su soñadora historia, también se refirió al concepto errado que se puede tener sobre el fútbol de los Estados Unidos y si realmente se perjudica la carrera de un futbolista de tan corta edad yendo allí: “La gente piensa que venir acá es perderse y no, están equivocados. Acá el fútbol es competitivo, Dios mío santo”.

Además, contó que Alberto Gamero, su exentrenador en Millonarios, fue bastante condescendiente para que se diera su salida: “El profesor dice que para qué trabajan a un jugador si cuando llega una oferta no lo van a dejar salir. Él está muy contento con mi salida porque me trabajó mucho y gracias a eso se dio el fruto. Salí bien de Millonarios”.

Carlos Andrés Gómez salió de Millonarios rumbo a la MLS.

A su vez, habló de los primeros pedidos que ha tenido en su nuevo club, donde ya suma tres partidos y un total de 115 minutos jugados: “El profesor de acá es argentino y también es como un amigo del jugador. Nos explica que si uno hace la individual y no salió, no importa; eso sí, a recuperarla con todo, es lo que pide”.

Para finalizar, no se olvidó de su pasado en el azul bogotano y envió un mensaje esperanzador de cara a la vuelta por Copa Libertadores y la consecución del esquivo título de Liga en este año: “El hincha de Millonarios es hincha de corazón y siempre quieren ganar. He visto los partidos y con este grupo, la verdad, sí van a ser campeones de Liga. Y también darán un gran paso en Brasil. Que tengan paciencia con el grupo, que se ve tranquilo, jugando bien como siempre”.