El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección Territorial Tolima, ordenó la paralización inmediata de la obra civil que se adelanta en un área de las instalaciones del Club Deportes Tolima, ante la carencia de documentación básica y obligatoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de la empresa contratista, Eje Construcciones S.A.S., y por la falta de un seguimiento adecuado del equipo.

Durante la inspección, ni Deportes Tolima ni la empresa contratista, clasificada en nivel de riesgo V, aportaron o evidenciaron la ejecución de documentos como procedimientos de trabajo seguro, plan de emergencias, señalización de la obra, planos y rutas de evacuación, actas de brigada de emergencias, ni soportes de simulacros, planes de capacitación y plan de trabajo anual por parte del contratista de la obra.

La paralización de la obra, que corresponde a la fase inicial de la construcción del nuevo centro de alto rendimiento del club, solo será levantada cuando la Dirección Territorial verifique que tanto el Club Deportes Tolima como el contratista Eje Construcciones S.A.S., acrediten el cumplimiento total de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lucas González dando instrucciones a sus dirigidos en el Deportes Tolima. | Foto: Colprensa

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, recordó que esta visita se enmarca en las acciones de inspección a nivel nacional y obedece a la facultad que tienen los inspectores de trabajo, según el artículo 11 de la Ley 1610 de 2013, de suspender actividades cuando exista un riesgo grave para la vida, la salud e integridad de los trabajadores.

Orden inmediata del MinTrabajo contra el Tolima y su centro de alto rendimiento

Estos múltiples incumplimientos encontrados representan riesgos graves e inminentes para los trabajadores de la obra. La decisión se realiza mediante Auto No. 2280 del 11 de diciembre de 2025. Ahora, la constructora y el mismo club tolimense deberán cumplir con las normas básicas según la ley para que el personal pueda regresar a sus labores, alejando los riesgos a los que pueden estar expuestos actualmente.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

“El Ministerio tiene un compromiso ineludible con la protección de los derechos laborales y la prevención de accidentes de trabajo. Invito a las empresas involucradas a adoptar las medidas correctivas necesarias para garantizar condiciones seguras y adecuadas en la ejecución de la obra,” afirmó el titular de la cartera ministerial, Antonio Sanguino Páez.