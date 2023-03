Cerro Abajo: adrenalina pura al descender en bicicleta los obstáculos de la Comuna 13 de Medellín

La Comuna 13 en Medellín se convertirá en la nueva pista de downhill urbano de 1.6 km, la cual hace parte del circuito latinoamericano de MTB Downhill que abre la temporada en todo el mundo, el cual consta de tres fechas, Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, que se realizó en Chile el pasado 12 febrero, Red Bull Medellín Cerro abajo (4 de marzo) y Red Bull Guanajuato Cerro Abajo (25 de marzo) en México.

28 corredores de 10 países se enfrentarán en la Comuna 13 de Medellín para lograr el mejor tiempo de descenso en esta nueva pista que consta de 17 obstáculos, entre peraltes, curvas, drops y rampas. - Foto: Kevin Molano - Red Bull Colombia

En total son 17 obstáculos, entre peraltes, curvas, drops (obstáculos que se deben saltar) y rampas serán el escenario perfecto para que 28 de los mejores riders del mundo se encuentren en Medellín y busquen hacerse con una de las carreras más exigentes del mundo.

En 2022, el colombiano Camilo Sánchez, quien regresa este año para buscar mantener su título en casa, descendió el cerro en 4 minutos y 30 segundos, logrando un récord en la carrera que en ese entonces se llevaba a cabo en Monserrate, Bogotá. A él se suma Tomas Slavik, campeón actual de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo con un tiempo de 2 minutos y 16 segundos, quien está decidido en ganar todo el circuito (Slavik fue campeón de Red Bull Monserrate Cerro Abajo en 2020).

Más de 400 invitados, entre prensa, líderes de opinión y atletas estarán en la Comuna 13 viviendo esta aventura y los ojos del mundo estarán fijados en esta nueva pista llena de arte y cultura, ya que la carrera se podrá ver a través de RedBullTV, donde se contará con transmisión en español e inglés, este sábado 4 de marzo iniciando a las 12 del medio día, hora de Colombia (GMT-5).

Los países con representantes en la edición 2022 son: Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Costa Rica, Chile, México, Venezuela, República Checa y Francia.

Medellín y La Comuna 13 recibirán a 28 corredores de 10 países para disputar este 4 de marzo de 2023 una de las competencias de dowwill urbano más importantes de Suramérica. - Foto: Kevin Molano - Red Bull Colombia

Red Bull Cerro Abajo, un hito

La primera versión de la carrera se celebró en 2012 (en ese entonces Red Bull Devotos de Monserrate). El ganador de esa ocasión fue Filip Polc (Eslovaco, ganador de una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña de 2001) y en segundo lugar quedó el colombiano Marcelo Gutiérrez (cuatro veces campeón nacional, campeón Panamericano en 2012, habitual participante de la Copa del Mundo UCI desde 2008 y top 10 en 2012, segundo en el Crankworx Whistler en 2011-2012 y cinco veces campeón de esta modalidad, además de ser oro en los Juegos Nacionales).

En 2019, la competencia rompe el Récord Guinness Mundial como la carrera urbana de downhill por escaleras más larga del mundo. El ganador en esta ocasión fue el colombiano Marcelo Gutiérrez, registrando un tiempo de 4:31 segundos seguido por su hermano Rafael Gutiérrez y el español Alex Marín.

En 2020, el checo Tomas Slavik fue el primer corredor en ganar tanto Red Bull Monserrate Cerro Abajo como Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. El ganador de la edición 2021 fue el francés Adrien Loron y, en 2022 el colombiano Camilo Sánchez registrando un tiempo récord de 4:30.84 para festejar en lo más alto del podio

Este año la competición contará con los mejores corredores de 10 países: Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Costa Rica, Chile, México, Venezuela, República Checa y Francia.

La Comuna 13: escenario frenético exigente

Zona conformada por 31 barrios conectados por calles y escaleras llenas de arte y cultura. Cuenta con una poderosa red cultural integrada por jóvenes que han dejado su pasado de guerra y violencia para transformar el espacio en un recorrido de graffitis, hip hop, break dance y Música, en al que lso DJ tienen un espacio importante.

Se caracteriza por tener escaleras eléctricas que conectan diferentes zonas de la comuna de difícil acceso haciéndola un atractivo turístico de Medellín con graffiti tour y zonas comerciales. Tiene acceso peatonal y teleférico.

Corredores confirmados

Tomas Slavick, República Checa (actual ganador Red Bull VCA 2023)

Marty Bzra, República Checa

Pedro Burns, Chile

Felipe Agurto, Chile

Pedro Ferreira, Chile

Juan Fernando Vélez, Colombia

Camilo Sánchez, Colombia (campeón Red Bull MCA 2022)

Julián Restrepo, Colombia

Felipe Rodríguez, Colombia

Sebastián Posada, Colombia

Jhony Betancourt, Colombia

Steven Ceballos, Colombia

Sebastián Holguín, Colombia

Juan Esteban Núñez, Colombia

Diego Gómez, Colombia

Juan David Villalba, Colombia

Adrien Loron, Francia (campeón Red Bull MCA 2021)

Wallace Miranda, Brasil

Gabriel Lanfredi, Brasil

Matheus Westin, Brasil

Gabriel Giovannini , Brasil

Lucas Borda, Brasil

Daniel Roura, Ecuador

Mario Jarrií, Ecuador

Pablo Aguilar, Costa Rica

Carlos Terán, Venezuela

Sebastián Alfaro, Perú

Ray Fournier, México

Downhill, mundo extremo para aprender

MTB: abreviatura de Mountain Bike, en español, bicicleta de montaña. Se utiliza para referirse a las bicicletas utilizadas en este deporte, que están diseñadas para soportar el terreno y los obstáculos de la pista.

Mullet: bicicleta que tiene ruedas de diferentes tamaños. Por lo general, tienen la rueda delantera de 29 pulgadas y la rueda trasera de 27.5 pulgadas. Esto se debe a que una rueda más grande en la parte delantera de la bicicleta ayuda a rodar sobre obstáculos más fácilmente, mientras que una rueda más pequeña en la parte trasera proporciona más agarre y control en las curvas y descensos.

Enduro: las bicicletas de Enduro suelen ser más ligeras y ágiles que las bicicletas de Downhill, aunque también tienen suspensión de largo recorrido, es menor que en una bicicleta de Downhill, si bien resisten menos los golpes, son más agiles a la hora de pedalear y moverse en zonas estrechas de la pista, por este motivo los corredores según sus cualidades escogerán entre una u otra.

Ajisoso: expresión que denota peligro, pericia, habilidad, dificultad alta.

Rampas: construcciones que se utilizan para saltar y hacer trucos en el aire. En el downhill MTB urbano, las rampas pueden estar construidas con madera, cemento u otros materiales y se encuentran a lo largo de la pista.

Look at the time: expresión común que se usa en las carreras de Downhill. Se refiere al tiempo que un piloto ha tardado en completar la pista. La mayoría de las carreras de Downhill son contrarreloj, lo que significa que cada piloto compite en solitario, tratando de completar el recorrido en el menor tiempo posible.

Wallride: obstáculo que se encuentra comúnmente en las pistas de Downhill Urbano. Consiste en una pared vertical que se usa como apoyo para luego volver a bajar. Los pilotos usan la pared para generar velocidad y ganar impulso en la pista. A menudo, un wallride se combina con otros obstáculos, como saltos o giros.

Potencia o wattaje: medida de la energía que se transfiere desde las piernas del ciclista a las ruedas de la bicicleta a través de las bielas. Es una medida importante en el descenso, ya que se necesita mucha potencia para pedalear en terrenos empinados y técnicos. La potencia se mide en vatios y es importante para seleccionar la bicicleta adecuada según tus necesidades y nivel de habilidad.

Pilotos/rider/daunjilero: ciclistas que compiten en descenso. Los pilotos son conocidos por su habilidad y valentía al descender por terrenos peligrosos y técnicos a altas velocidades.

Clasificación: competencia previa a la final. Los pilotos se clasifican según el tiempo que les toma completar el recorrido. Los tiempos se registran en milisegundos y los pilotos con los tiempo más rápidos pasarán a la final, donde quien lo haga en el menor tiempo posible será el ganador.

Línea: camino que los corredores eligen para seguir en una pista de downhill. La elección de la línea puede afectar la velocidad, el control y la seguridad del corredor. Los corredores experimentados estudian cuidadosamente la pista antes de competir para determinar la línea más rápida y segura.

Chicken line: ruta alternativa en una pista que los corredores pueden tomar para evitar una sección más difícil o peligrosa de la pista. Sin embargo, tomar una chicken line suele resultar en una pérdida de tiempo y no es muy valorado en las competiciones.

Lesión: parte común del downhill MTB. Debido a la naturaleza extrema del deporte, los corredores están expuestos a caídas, fracturas y lesiones graves. Es importante que los corredores tomen medidas de seguridad y usen equipo de protección adecuado para minimizar el riesgo de lesiones.

Derrape: técnica que utilizan los ciclistas para cambiar de dirección rápidamente en terrenos abruptos y cerrados. Se logra haciendo que la rueda trasera pierda adherencia y deslice lateralmente mientras la rueda delantera sigue en su dirección original.

Rinazo: accidente común en el downhill MTB en el que el borde de la llanta golpea un obstáculo, como una piedra, raíz o tronco. Puede ser muy peligroso, especialmente a altas velocidades, ya que puede causar que el ciclista pierda el control de la bicicleta y se caiga.

Vuelo: cuando el ciclista salta desde una rampa o una colina y vuela en el aire durante unos segundos antes de aterrizar en el suelo. Los ciclistas experimentados pueden controlar la altura y la distancia del salto y hacer trucos en el aire antes de aterrizar.

Drop: salto vertical desde una altura considerable. Los ciclistas pueden enfrentar drops de diferentes alturas, desde pequeños saltos de unos pocos centímetros como un andén, hasta caídas de varios metros.

Doble: salto en el que el ciclista salta entre dos rampas y hay un vacío entre las mismas. Por ejemplo, puede haber dos rampas o dos montículos en una fila, y el ciclista salta sobre ambos antes de aterrizar.

Meseta: tramo de terreno plano en medio de un doble, suele permitir que en un salto de larga distancia si un rider no alcanza a llegar al recibidor, no hayan consecuencias.

El Downhill es un deporte que se caracteriza por descender a gran velocidad por senderos técnicos y empinados. Si bien puede parecer una actividad intimidante para aquellos que no están familiarizados con ella, comprender algunos de los términos y vocabulario utilizados en el downhill puede ayudar a cualquiera a apreciar la complejidad y la emoción de esta disciplina. - Foto: Kevin Molano - Red Bull Colombia

Clips o chocles: dispositivos que se conectan a los zapatos del ciclista y se enganchan a los pedales de la bicicleta. Esto permite al ciclista pedalear con mayor eficiencia, ya que la conexión entre el zapato y el pedal aumenta la eficacia de cada pedalada. Sin embargo, esto también significa que el ciclista está más “atado” a la bicicleta, lo que puede hacer que sea más difícil separarse de ella en caso de una caída.

Planos: los pedales de plataforma, al no tener clips, suelen tener tornillos y necesitar de un zapato especial con suela blanda que permita que los mismos se entierren, la ventaja es que puede apoyar mucho más el peso del cuerpo en las curvas y soltar el pie de forma más rápida, sin embargo, en zonas como escaleras o rock gardens se pueden soltar más fácil los pies de la biciclet

Rock garden: sección de la pista que consiste en una serie de rocas grandes y pequeñas dispuestas en un patrón que presenta un desafío para los ciclistas. A menudo se encuentran en zonas técnicas de la pista, los rock gardens requieren que los ciclistas utilicen técnicas específicas para sortear las rocas sin perder la velocidad y el control de la bicicleta.

Arm pump o empopeyarse: problema común entre los ciclistas de Downhill MTB. Se produce cuando los músculos de los brazos se fatigan debido a la tensión constante, la fuerza ejercida para frenar, controlar y la vibración de la bicicleta en terrenos accidentados. Esto puede hacer que los brazos se sientan rígidos e incapaces de responder adecuadamente a las demandas del ciclista.

Whip: truco en el que el ciclista gira la bicicleta en el aire mientras salta. Esto se hace mediante la manipulación del manubrio y la inclinación del cuerpo en el aire. Es un truco impresionante que requiere habilidad y práctica para dominarlo.

Scrub: técnica utilizada para reducir el tiempo en un salto. Se logra empujando la bici hacia abajo en la salida de un vuelo, haciendo que se mantenga la altura justa para llegar al objetivo, lo que reduce la cantidad de tiempo que la bicicleta pasa en el aire.

Bunny hop/potro/caballito: truco en el que el ciclista salta con la bicicleta sin usar una rampa u otra superficie elevada. Se hace utilizando la fuerza de las piernas para levantar la bicicleta del suelo y luego inclinando el cuerpo hacia adelante para llevar la bicicleta hacia adelante en el aire. Es una técnica útil para superar obstáculos en el recorrido.

Peralte: ángulo de inclinación de una curva en una pista. Las curvas peraltadas están diseñadas para ayudar a los ciclistas a mantener su velocidad y equilibrio a medida que se mueven a través de la curva. La inclinación hacia adentro de la curva permite que los ciclistas inclinen sus bicicletas, reduciendo la fricción y la resistencia, lo que les permite moverse más rápidamente por la curva.

Contraperalte: es lo opuesto al peralte. En una curva contraperaltada, el ángulo de inclinación de la curva se inclina hacia afuera en lugar de hacia adentro. Esto hace que la sección sea más difícil de sortear, ya que el ciclista tiene que trabajar más para mantener su equilibrio y velocidad.

Apoyo: parte de la pista que ofrece soporte al ciclista. En Downhill, el apoyo puede ser una sección de la pista que proporciona tracción adicional o un borde que el ciclista puede utilizar para apoyarse mientras toman una curva. El apoyo también puede ser un elemento natural de la pista, como una roca o un árbol, que el ciclista puede usar para estabilizarse y recuperarse después de un salto o una maniobra complicada.

Zona técnica: sección de la pista que presenta un desafío adicional para los ciclistas. Las zonas técnicas pueden incluir descensos empinados, secciones de roca sueltas, pasos estrechos o curvas cerradas. Estas secciones requieren una habilidad y concentración adicional por parte del ciclista para superarlos de manera segura y eficiente.

Grip: cantidad de tracción que tiene la bicicleta en el terreno. Las llantas(neumáticos), la suspensión y la técnica del ciclista afectan el grip de la bicicleta. Cuando la bicicleta tiene un buen grip, el ciclista puede controlar mejor la bicicleta en terrenos difíciles y evitar resbalones o caídas.

KOM/QOM: significa King of the Mountain y QOM significa Queen of the Mountain. Estos términos se refieren al ciclista que ha registrado el mejor tiempo en un segmento específico de una ruta de montaña. Los ciclistas a menudo compiten por conseguir el mejor tiempo en estos segmentos y ganar el título de KOM/QOM.

POV: Significa point of view y se refiere a un tipo de video en el que se muestra la perspectiva del ciclista mientras desciende por una ruta de montaña. Los videos POV son muy populares entre los ciclistas y los fanáticos del deporte, ya que ofrecen una visión en primera persona de lo que se siente al descender por una pista a alta velocidad.

Helmet cam: la cámara en el casco es una cámara que se monta en el casco del ciclista y se utiliza para grabar videos POV. Las cámaras en el casco son pequeñas, ligeras y resistentes al agua y permiten a los ciclistas grabar sus recorridos sin tener que sostener una cámara en la mano.

Flow: la sensación de fluidez y ritmo que se siente al descender por una ruta de montaña. Cuando un ciclista tiene un buen flow, se mueve sin problemas y sin esfuerzo por la ruta, manteniendo una velocidad constante y evitando frenar demasiado.

Carbono y aluminio: el material del marco de una bicicleta de descenso es un factor importante que influye en su rendimiento. Los marcos de carbono y aluminio son los dos tipos más comunes de marcos utilizados en el downhill MTB. El carbono es un material ligero y rígido, lo que lo hace ideal para las bicicletas de descenso. Proporciona una gran absorción de impactos y una buena sensación al conducir. Los marcos de aluminio son más económicos y duraderos que los de carbono. También son más pesados, suelen ser el material en el que se fabrican los prototipos.

Cockpit: parte delantera de la bicicleta donde se encuentran los controles, incluidos el timón, las palancas de freno, el mando de command post y los cambios. El cockpit es una parte importante de la bicicleta ya que influye en la estabilidad y el control de la bicicleta.

Kicker o salida: obstáculo que se encuentra en una pista. Es una rampa empinada que lanza a los ciclistas al aire para que puedan realizar trucos y acrobacias en el aire.

Freeride: estilo de descenso en bicicleta de montaña que se centra en la realización de trucos y maniobras en el aire. Los ciclistas de freeride a menudo saltan y giran sobre rampas y obstáculos para mostrar su habilidad y destreza en la bicicleta.

Slopestyle: disciplina de descenso en bicicleta de montaña que se centra en realizar trucos y saltos en un recorrido especialmente construido con obstáculos y rampas diseñadas para el espectáculo.

Step up/Step down: salto en el que el ciclista salta desde una altura determinada para aterrizar en una sección de la pista más abajo o más alto.

El Downhill es un deporte que se caracteriza por descender a gran velocidad por senderos técnicos y empinados. Si bien puede parecer una actividad intimidante para aquellos que no están familiarizados con ella, comprender algunos de los términos y vocabulario utilizados en el downhill puede ayudar a cualquiera a apreciar la complejidad y la emoción de esta disciplina.