César Farías dio la cara y respondió si se va de América tras el fracaso en Copa Sudamericana

En el inicio de la parte complementaria, Royscer Colpa aumentó la diferencia a favor del elenco valduparense y provocó un sismo en el banquillo del América, que no logró responder a las circunstancias .

Uno de los grandes señalados fue César Farías. El técnico venezolano llegó a última hora para reemplazar a Lucas González, pero hasta ahora no ha conseguido dar con la fórmula para sacar al equipo vallecaucano del abismo en el que se encuentra.

En rueda de prensa, habló de su continuidad y puso a disposición de los directivos el rumbo de su proyecto al frente de América. “Tenemos la fuerza para seguir en América, pero si la decisión es otra, la entendemos. Si el problema soy yo, estamos abiertos a todo. Don Tulio hoy me dijo que hay que tener la cabeza fría para tomar decisiones ”, declaró ante los medios de comunicación.

“ Es una lástima no conseguir los resultados que queremos. La sensación es que intenta uno hacer cosas, pero hay un desespero, nos cuesta marcar los goles y nos pasa factura atrás . Cometemos una falta, hay gol y luego un tanto tempranero sentencia el partido, todo eso se dio por el desespero”, explicó.

Antes del compromiso se decía en los pasillos del Metropolitano que Farías no saldría sin importar el resultado, pero la dirigencia de América ya está acostumbrada a dar ‘timonazos’ inesperados, como el que sucedió hace poco con Lucas González.

“Hay un momento del juego en el que no conseguimos generar y ahí viene el desespero. No hemos podido enfocar el aquí y ahora para definir una situación de gol de entrada y, por más que hay esfuerzo, el juego pide alegría y fluidez y se pierde en ese deseo de revertir, pero no se nos ha dado”, sentenció.