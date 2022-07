¿Chismosos en la Selección? Las confesiones del preparador físico de Reinaldo Rueda

Cada que se va acercando el mundial de Catar 2022, la tusa futbolera por la eliminación de Colombia va aumentando en el país. Al tiempo, los protagonistas van dando la cara del duro fracaso a la tercera Copa del mundo consecutiva, después de lo logrado con José Néstor Pékerman.

Carlos Eduardo Velasco, preparador físico de la Tricolor se decidió a dar su versión en el programa grueso calibre. Fue enfático en decir que no se sienten fracasados, teniendo en cuenta que tomaron las riendas del equipo nacional después de resultados adversos como el inoxidable 6 a 1 con Ecuador en Quito.

“No me gusta utilizar la palabra fracaso porque nosotros fuimos valientes al asumir el proyecto sabiendo que teníamos poco margen de error como la vez pasada. Tenemos dos posibilidades: jugar a la ruleta rusa con un revolver y pegarnos un tiro en la sien o seguir adelante. Hay que seguir adelante porque tenemos mucha gente atrás que a pesar de lo que no pudimos desarrollar y que lo que construimos en 10 meses fue mucho. Nosotros somos los directos responsables, hay que asumir la responsabilidad como tal”, advirtió el encargado de la parte física que ha trabajado con Reinaldo Rueda en sus proyectos de clubes o selecciones.

Además de la eliminación, la Selección Colombia que lideraron estuvo envuelta por supuestas peleas entre jugadores y malestares de los futbolistas con la idea de juego de Reinaldo Rueda por decisiones como dejar a James Rodríguez fuera de las convocatorias.

“Lo que no puedes desarrollar futbolísticamente, no lo puedes desarrollar con chismes o con cosas que no vienen a la razón de ser de lo que es esto. El fútbol no se puede seguir construyendo, y es un mensaje para el país, a través de chismes y de personas, donde hay señalamientos de por qué se hizo o por qué no se hizo. Se cometieron fallas y errores, pero el factor que nos deja fuera del Mundial es no haber convertido un gol en 7 juegos y que tal vez de 100 árbitros, solo uno no pita el gol de Yerry Mina en el juego contra Ecuador”, advirtió sin especificar ni el chisme, ni los chismosos.

Aunque no llevaron a Colombia a Catar, Carlos Eduardo Velasco aseguró que su aporte como equipo de trabajo liderado por Reinaldo Rueda, va más allá del fútbol.

“Fortalecimos los proyectos desde la institucionalidad. Montamos las plataformas del control de entrenamientos y control logístico. Fortalecimos las licencias y del desarrollo de capacitaciones para entrenadores y preparadores físicos a nivel nacional con la academia. Colocamos un granito para la infraestructura y estructura física de la FCF”, puntualizó.

No solo lo vivido los afectó profesionalmente. Confesó que el apoyo de la familia de cada uno, viajar fuera del país y ser personas intachables los ayudaron a levantar cabeza. Aseguró deberle un resultado deportivo al país, pero absolutamente nada a la sociedad.

“Tuvimos una reunión hace mes y medio con Reinaldo Rueda. Él se está tomando un descanso sabático y el resto del grupo está intentando seguir adelante que es lo que hacemos cuando llegan estas situaciones. Todo este grupo interdisciplinario debe seguir trabajando y debe estar al día en lo que representa nuestra profesión. Si Reinaldo considera que podemos seguir como parte de su grupo, pues bienvenido sea”, recalcó Velasco.