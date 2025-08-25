Cimbronazo en el Liverpool vs. Newcastle: gol al último minuto aprieta la tabla de la Premier League

Liverpool metió un verdadero cimbronazo en la Premier League de Inglaterra, este lunes 25 de agosto. Venció con gol al último minuto 3 a 2 al Newcastle, donde jugó Faustino Asprilla.

El conjunto rojo de la ciudad de The Beatles empieza, apenas en dos fechas de la liga inglesa, a luchar por el primer lugar de la tabla de posiciones. Arsenal es líder con 6 puntos (con mejor diferencia de gol), Tottenham es segundo con 6 y tercero Liverpool con la misma cantidad.

Liverpool, como bien se sabe, ya no cuenta con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, quien se fue en este mercado de fichajes al Bayern Múnich de Alemania.

Los autores de los goles de este lunes fueron Ryan Gravenberch, Hugo Ekitiké y Rio Nggumoha, para Liverpool. Para Newcastle terminaron anotando Bruno Guimaraes y William Osula.

Más de la Premier

Después de su catastrófica pasada temporada, donde solo pudo ser decimosexto en el campeonato inglés, Manchester United quería pasar rápidamente la página este curso, pero por el momento no lo consigue y suma apenas un punto después de dos partidos.

El pasado fin de semana cayó en su estadio de Old Trafford ante uno de los grandes, el Arsenal F. C., y esta vez visitaba el feudo del Fulham con ánimo de resarcirse.

El mediocampista ofensivo Bruno Fernandes falló un penal en el minuto 38 para un United que no perdía la esperanza y que tuvo premio a su insistencia con un gol en propia puerta de Rodrigo Muniz, tras un remate de Leny Yoro (58) en un saque de esquina.

Pero el triunfo se le escapó luego de las manos, cuando Emile Smith-Rowe (73), dos minutos después de haber entrado en el partido, puso un 1-1 que terminó siendo definitivo.

“Después de marcar creo que mi equipo pensó demasiado en el resultado y no tanto en el rendimiento. Hemos olvidado hacer las cosas normales. Podemos hacerlo mejor”, analizó el técnico portugués del United, Ruben Amorim.

Las urgencias se instalan ya de entrada en los Red Devils, que todavía en pleno agosto estarán obligados a ganar el próximo fin de semana ante el Burnley para no quedar más descolgado.

Con un gol en dos partidos, el ataque parece seguir siendo el talón de Aquiles del equipo. Matheus Cunha, ex del Wolverhampton (donde ahora juega Jhon Arias), es uno de los principales fichajes de la institución en la que estuvo el centro delantero colombiano Radamel Falcao García.