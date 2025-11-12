Citado a Selección Colombia declara la lucha por ir al Mundial 2026: “para ganarme un puesto”

Carlos Andrés Gómez tiene ilusiones grandes de ser parte de la nómina final que dispute el próximo Mundial United 2026.

Néstor Lorenzo lo ha considerado como un llamado en el último tiempo, pero no tiene un puesto asegurado para dicho certamen.

En la actualidad compite mano a mano con otros compañeros; sin embargo, por sus más recientes declaraciones da cuenta de que no va a Estados Unidos de paseo.

🎥"Es importante ganar, nos da un plus más, vamos a salir con toda" Carlos Andrés Gómez, jugador Selección Colombia. 👔🎙️#LaSeleNosUne🇨🇴



“Es el sueño de todos, representar al país en el Mundial. Voy a meterle con todo para ganarme un puesto”, sentenció dando cuenta de que luchará con sus colegas.

“Estoy muy contento de estar acá y queremos ganar estos dos partidos (…) Es muy importante ganar porque eso nos da un plus más”, firmó sobre la importancia de triunfar frente a Australia y Nueva Zelanda.

Gómez permanecía hasta el mercado pasado en Europa, donde transitaba entre ser suplente y titular en Rennes, de Francia.

Carlos Andrés Gómez celebra un gol en su etapa por Vasco Da Gama, de Brasil | Foto: Getty Images

Hoy día está siendo parte de Vasco Da Gama de Brasil, club en el que ha encontrado un lugar para brillar y destacarse.

Con respecto a esta decisión, ‘Tinito’ aseveró que era justo eso lo que buscaba; más continuidad y visibilidad para ir al Mundial 2026.

“Por eso fue que vine a América del Sur porque sabía que iba a tener más oportunidad y más minutos, y gracias a Dios se está cumpliendo lo que teníamos planeado”, añadió.

En lo corrido de la presente campaña del Brasileirao, el atacante lleva un total de 13/15 partidos jugados con los de Río de Janeiro.

Su aporte en la ofensiva ha sido evidente con asistencias para sus compañeros, de las cuales ya acumula un total de cuatro.

De su expediente reciente con la Tricolor, se recuerda que en las Eliminatorias estuvo presente con gol en el empate ante Uruguay, jugado en Montevideo.

Su competencia directa por un lugar en la cita mundialista la tendrá con Johan Carbonero, Jaminton Campaz, Luis Díaz, entre otros jugadores de dicho corte por bandas.

Jhon Córdoba se traza su meta

Otro hombre que pasó por los micrófonos de la Federación Colombiana de Fútbol fue Jhon Córdoba. Este también fue repatriado, tras no ser llamado en la pasada fecha FIFA.

De cara al Mundial, el centrodelantero podría tener alguna certeza más de que va a ir. En Copa América fue el delantero titular y parcialmente, no se ve un ‘9′ con mejor rendimiento.

Jhon Córdoba durante un entrenamiento de la Selección Colombia. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“La idea es mantenerse vigente, hay una competencia bonita, esperemos que siga siendo y seguir haciéndolo de la mejor manera”, contó esperanzado.

Sobre la confirmación de su cupo, la clave para este es trabajar en Krasnodar y certificarlo cuando sea requerido por Néstor Lorenzo.

“No siento presión, actuar bajo presión a veces juega malas pasadas. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es hacerlo bien en nuestros clubes y aprovechar la oportunidad cuando vengamos a la Selección”, apuntó.