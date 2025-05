Club León oficializó noticia para el futuro de James Rodríguez: no hay vuelta a atrás y hubo declaración

“Me gustaría generar infraestructura, me gustaría que crezcamos y nos expandamos, me gustaría darle posibilidad cada vez a más jóvenes que lleguen al primer equipo, que sean de aporte. Mejorar, exigir y volvernos excelentes en todo lo que hacemos; eso tiene que ver con que cada una de las personas que trabajan en el club se sientan importantes, se sientan valiosas, desde el primero al último”, continuó.

Para finalizar, el director técnico de 55 años enfatizó en el tema de la identidad en Club León. “Yo creo que un entrenador no es solo el entrenador del primer equipo, es entrenador de todo el club y yo me siento parte, me siento uno más, me siento respetado porque también en mi manera de ser respeto a todo el mundo y quiero que todo el mundo se sienta parte”, dijo.