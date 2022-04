Colombia 3 - 0 Venezuela: tres puntos de oro y el sueño del Mundial Sub 20 femenino intacto

Fue un partido de infarto, intenso de principio a fin. Carlos Paniagua, técnico de la Selección Colombia, empezó a advertir sobre la talla de las venezolanas para evitar las faltas de pelota detenida que pusiera en peligro a la tricolor como pasó contra Brasil.

Colombia formó con Natalia Giraldo; Ana María Guzmán, Ángela Barón, Kelly Caicedo, Sintia Cabezas; Ilana Izquierdo, Liced Serna; Mariana Muñoz, María Camila Reyes, Gabriela Rodríguez; Gisela Robledo.

Su estrategia desde los primeros minutos fue circular la pelota de primera intención y profundizar.

Movilidad e insistencia. Elaboración desde la mitad del campo y acercamientos al área rival con María Camila Reyes, Gisela Robledo y Gabriela Rodríguez. Sin embargo, la férrea defensa de Venezuela evitó que desde muy temprano Colombia se fuera arriba. Las rivales de Colombia reventaban el balón lejos de su área para mantener el cero.

Sin embargo, Colombia no fue contundente y con el paso de los minutos empezó a dar ventaja al rival.

Gisela Robledo apeló a la velocidad y desequilibrio constante. Tanta fue la insistencia de la delantera y referente de Colombia que al minuto 36, María Camila Reyes se inventó una gran jugada por el costado izquierdo, dejando a varias rivales en el camino, profundizando y buscando el área. A ras de piso, Robledo se encontró sin marca y sólo la empujó al fondo de la portería de pierna izquierda. El gol se celebró a rabiar.

A tres minutos del final del primer tiempo, Gabriela Rodríguez se desperdició una oportunidad increíble. Una pelota que quedó dispuesta a sus pies y al verse sola ante la guardameta la mandó por un costado.

Antes de irse al camerino, Natalia Giraldo salvó la única clara de Venezuela esperándola hasta el final y no cometer penal.

Colombia llegó al segundo tiempo sin bajar los brazos. Al minuto 59 llegó la jugada polémica del partido. Mariana Muñoz remató con fuerza y la guardameta venezolana la sacó con la mano. El problema radicó en que la pelota al parecer, atravesó la línea del arco. El fútbol femenino no tiene VAR y la juez central miró a su colega en la línea que no señaló gol. La anotación no fue convalidada.

Para Venezuela esa acción subió la moral y decidió adelantar sus líneas buscando el empate. Sin embargo el plantel de Conti no tuvo orden y paciencia y no vulneró la valla de Natalia Giraldo.

Rafael Zabaraín, psicólogo de la Selección Colombia, en la tribuna alentaba a las jugadoras colombianas al tiempo que Brasil celebraba la obtención de uno de los tres cupos al mundial de Costa Rica después de vencer a Uruguay 1 a 0 con gol de Cris.

🇧🇷 Próximo desafío: ¡𝒆𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝟐𝟎! 🔜🏆



𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 aseguró su participación en Costa Rica 2022 a falta de un partido de la Fase Final. ¡Felicitaciones, @SelecaoFeminina! 👏#Sub20Fem pic.twitter.com/RTfy8gPM63 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 22, 2022

El gol de la tranquilidad estaba en el banco. A los 62 minutos Carlos Paniagua cambió a Mariana Muñoz y le dio paso a Ingrid Guerra que al 77, anotó uno de los mejores goles al campeonato aprovechando un rebote en el área para tomarla plena y colgarla del ángulo.

La cereza en el postre la puso la figura del partido. Gisela Robledo puso el tercero para el conjunto nacional. Gran anotación dejando en el camino a la guardameta y definir con arco solo.

Con ese resultado, Colombia deberá jugarse el único cupo disponible al mundial de Costa Rica contra Uruguay el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.