Colombia agita el mercado: Éder Álvarez Balanta firma como estrella con su nuevo club en Alemania

El Schalke 04 ha anunciado oficialmente este martes el fichaje de Éder Álvarez Balante en calidad de préstamo hasta final de temporada. Este es el sexto movimiento que hace el conjunto minero en este mercado, buscando salir del sótano de la tabla de posiciones que, para este momento, lo condena a un nuevo descenso de categoría.

Álvarez Balanta llega procendente de Brujas de Bélgica, donde encadenó buenas campañas, aunque en el último ciclo había sido relegado al banquillo. Sonriente, el defensor, reinventado como mediocampista, firmó su nuevo contrato con uno de los clubes de más tradición en territorio alemán.

“Al fichar a Éder obtendremos la flexibilidad necesaria, la experiencia internacional y la presencia física, lo que sin duda le hará bien a nuestra plantilla y le dará más opciones al entrenador para su juego”, dijo Peter Knäbel, presidente de la junta directiva del cuadro con sede en Gelsenkirchen.

Eder Álvarez Balanta posando con la camiseta del Schalke en la ciudad deportiva - Foto: @s04_es

Aunque el bogotano se hizo famoso como defensor en River Plate, su contratación será para reforzar el mediocampo, posición en la que venía jugando desde hace un par de años con el Brujas. “Tenemos un mediocampista defensivo físicamente robusto y fuerte que se caracteriza por su estilo físico de juego. Estoy convencido de que su forma de jugar reducirá la presión sobre nuestra defensa y nos beneficiaremos de eso”, dijo el técnico Thomas Reis, dándole la bienvenida a la Bundesliga, la liga más importante a la que ha escalado Álvarez Balanta a sus 29 años.

Este no es solo un fichaje ilusionante para el Schalke, sino también para el propio colombiano, que sueña con regresar al radar de la Selección, con la que no juega desde el amistoso ante Arabia Saudita en septiembre. “Estoy muy feliz de que se haya producido el traspaso y no veo la hora de conocer a mis compañeros. Tenemos una gran tarea por delante, así que haré todo lo posible para mantener la clase”, sentenció Álvarez Balanta a los medios oficiales del club germano.

Con solo firmar, al exRiver ya lo mandaron a la cancha para un partido amistoso de entrenamiento en la sede deportiva. El resultado fue una victoria 6-0 sobre el SG Wattenscheid 09 de la cuarta división, con Balanta ingresando a los 59 minutos de juego en lugar de Dominick Drexler.

Balanta llegó para dar una mano en la lucha por escapar del descenso - Foto: Schalke 04

Operación permanencia

El club originario de Gelsenkirchen regresó esta temporada a primera división y está teniendo grandes problemas para mantener la categoría, lo que los ha obligado a estudiar opciones en el mercado, que además se ajusten a un presupuesto para nada ambicioso, como lo fuera en otras épocas cuando contaron con jugadores de la talla del español Raúl, el neerlandés Huntelaar o el propio Manuel Neuer.

Los azules marchan ahora mismo en la última casilla del campeonato alemán con 10 puntos conseguidos en 18 fechas, producto de un balance de 2 victorias, 4 empates y 12 derrotas, varias de ellas sufriendo goleadas históricas. Esa es la razón por la que reforzaron la defensa en este mercado y fijaron sus ojos en el defensor (o volante central) colombiano.

Esta temporada, Álvarez Balanta ha tenido pocos minutos, con apenas 9 partidos jugados en la liga de Bélgica, razón por la que se hizo tan fácil acordar esta salida que puede tomarse como un respiro y la búsqueda de regresar a la Selección Colombia si es que influye para sacar al cuadro minero del fondo de la tabla.

Balanta se dio a conocer por su paso por River Plate como central, antes de dar el salto a Europa con la camiseta del Basilea de Suiza. Sus primeras temporadas en Argentina fueron tan destacadas que entró en el radar de José Pékerman, siendo convocado al Mundial de Brasil 2014, acumulando los 90 minutos del partido ante Japón por la tercera fecha de la fase de grupos.

Su última experiencia en la Tricolor fue justo después de la destitución de Reinaldo Rueda, para el amistoso frente a Arabia Saudita dirigido por Héctor Cárdenas, hoy técnico de la Selección Colombia que disputa el Sudamericano Sub-20. En aquel amistoso, el bogotano jugó 78 minutos y dejó buenas impresiones, pero no ha vuelto a ser llamado en el ciclo que recientemente inició bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.