¿Colombia hubiera hecho un buen Mundial? ‘Tino’ Asprilla calificó de “fantasiosas” las palabras de Ramón Jesurún

En el camino al Mundial de Qatar 2022, la Selección Colombia dejó muchas dudas bajo el mando de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, este último fue reemplazado por Néstor Lorenzo al no conseguir el objetivo de clasificar. Aunque muchas personas no estaban conformes con el juego de la Selección Colombia, que hasta tuvo una escasez de goles de siete partidos, hay una persona que le tenía fe.

Se trata de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quien aseguró que el combinado patrio pudo hacer un mejor Mundial que otras selecciones que sí asistieron a la cita mundialista.

El presidente de la FCF expresó que la no clasificación “es un tema que no deja de ser doloroso, y mucho más cuando” él tiene la oportunidad de estar en Qatar. “Vemos que Colombia hubiera podido hacer un muy buen Mundial de acuerdo a lo que hemos visto”, dijo en conversación con Goles en Directo.

Estas polémicas declaraciones dejaron todo tipo de comentarios, uno de ellos tuvo la respuesta tajante de un ídolo de la Tricolor. En el programa SEMANA Mundial, este domingo Faustino ‘El Tino’ Asprilla aseguró que las palabras de Jesurún son “fantasiosas” y aseguró que el equipo nacional era una incertidumbre.

“La emoción de estar en un Mundial, porque para ir a los Mundiales primero hay que clasificar”, fue su explicación a lo dicho por el presidente de la FCF.

Y aprovechó para decir que el juego de la Tricolor era toda una incógnita: “Si vos viste el fútbol que jugó Colombia en la eliminatoria, quedaría por lo menos muchísima duda para creerle que Colombia en el Mundial hubiera sido diferente”.

Otro referente del FPC también dio su opinión. Jorge Luis Pinto, constante invitado de SEMANA Mundial, dijo que si Colombia tuviera “jugadores como le pega Mbappé al arco”, estaría en la Copa del Mundo “bien acompañados”.

“Tenemos talento, pero tenemos que saberlo identificar. Tenemos que encontrar ese jugador que le pegue como Mbappé, que le pegue como (Harry) Kane, y haga goles”, agregó.

Pese a no tener acción en Qatar 2022, el combinado patrio sí jugó en el cierre del año antes de que rodara el balón en el país de Medio Oriente. En el tercer partido bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, la Selección Colombia derrotó dos goles a cero a Paraguay el pasado 19 de noviembre.

Después de que se dispute la Copa del Mundo, Colombia volverá a jugar en enero otro amistoso ante Estados Unidos, que el sábado quedó eliminado de Qatar 2022 al perder con Países Bajos en los octavos de final. Ese será el primer duelo de la Tricolor el próximo año antes de dar inicio a la Eliminatoria Conmebol hacia el Mundial de 2026, que comenzará en el mes de marzo.

Cabe recordar que la Selección Colombia no clasificó al Mundial de Qatar 2022 porque quedó sexta en clasificatorio con 23 puntos, a tan solo uno de Perú que fue al repechaje internacional y no pudo derrotar a Australia. Ecuador, que quedó eliminado de la Copa del Mundo en fase de grupos, obtuvo el último cupo directo al sumar 26 unidades.

Al no conseguir un boleto al Mundial, jugadores como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina perdieron la oportunidad de estar en su tercera cita mundialista. Así mismo, Radamel Falcao no pudo asistir a su segunda Copa del Mundo tras no haber estado en Brasil 2014 por lesión.