Off to a great start. 🙌 pic.twitter.com/l4t0MhLMle

Más del Mundial de Clubes

“Es un jugador difícil de marcar, pero estos días intenté estudiar mucho a nuestro rival, no solo individual sino colectivamente. Entrenamos bastante para neutralizar no solo a A, B o C, sino a todo el equipo de ellos”, dijo Renato Gaúcho en una rueda de prensa.