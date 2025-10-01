Con el lanzamiento más veloz en la historia de los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas, San Diego sigue vivo

El segundo partido de los comodines de estos playoffs de 2025 se jugó este miércoles, primero de octubre.

San Diego Padres se negó a despedirse del camino a la Serie Mundial y sorprendió a todos los espectadores en el Wrigley Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr., cuya actuación fue cuestionada en la derrota del equipo californiano del pasado martes 30 de septiembre por tres carreras a una, asumieron esta vez el protagonismo de la ofensiva de Padres.

Tatis Jr. abrió la pizarra en la entrada inicial, robando la tercera base y pasando por la registradora tras un elevado de sacrificio de Jackson Merrill.

A Padres le bastó con otro zarpazo en el quinto inning, con un cuadrangular de Machado que remolcó otra carrera de Tatis Jr. Los visitantes defendieron el botín a base de defensa y un pitcheo de altura que dejó en blanco a Chicago Cubs.

Mason Miller dejó una joya desde el montículo como parte de un bullpen que solo concedió un hit en 5.1 entradas.

El relevista, que ponchó a cinco bateadores, le lanzó una recta a Carson Kelly en el séptimo inning a 104.5 millas por hora (168,2 km/h), el lanzamiento más rápido en playoffs desde que empezaron los registros de Statcast en 2015.

104 MPH 🔥



Mason Miller is bringing the heat pitching on back-to-back days! #Postseason pic.twitter.com/S6TyC8G3iB — MLB (@MLB) October 1, 2025

San Diego Padres firmó a Miller, de 27 años, en el último día del mercado de fichajes de julio procedente de Oakland Athletics.

La anterior marca era del cubano Aroldis Chapman con 104.2 (167,6), quien de hecho tuvo una actuación destacada en el cierre del juego que se llevó a cabo el pasado martes 30 de septiembre en el Yankee Stadium.

Donde su equipo, Boston Red Sox, se alzó con la victoria de manera sorpresiva sobre su acérrimo rival New York Yankees.

El equipo de San Diego se une al de Cleveland en cuanto a igualar su serie y obligar a un tercer partido a muerte.

Tanto Padres como Guardians lograron sobrevivir este miércoles y forzaron el decisivo encuentro que sellará su destino en la postemporada.

¡Fernando Tatis Jr. es definición de TODOTERRENO! 💪 pic.twitter.com/xEoVjiheuD — MLB Español (@mlbespanol) October 1, 2025

La resolución final entre Cleveland Guardians y Detroit Tigers se llevará a cabo el próximo jueves 2 de octubre, en el Progressive Field de Ohio, Estados Unidos. El ganador de dicha serie deberá enfrentar a Seattle Mariners.

Ese mismo día, Padres y Chicago Cubs se enfrentarán en el último partido de la serie que definirá quién juega contra Milwaukee Brewers en la siguiente fase de la postemporada.

Los siguientes partidos de las wildcards serán entre New York Yankees y Boston Red Sox, mientras que Los Ángeles Dodgers y Cincinnati Reds cerrarán la programación de las Grandes Ligas para este miércoles.