Playoff Rocchio: el venezolano que salvó a Cleveland y definirá el pase ante Detroit en los comodines

Cleveland Guardians derrotó la tarde de este miércoles primero de otubre 6 carreras a 1 a Detroit Tigers y alargó la serie de comodín de las Grandes Ligas gracias a una tardía explosión ofensiva desatada por el venezolano Brayan Rocchio.

La eliminatoria está empatada a una victoria y se definirá en el último partido del próximo jueves 2 de octubre, de nuevo en el Progressive Field de Cleveland Ohio, Estados Unidos.

En Cleveland, Guardianes ganó una vida extra en un duelo mucho más igualado de lo que marcó la pizarra.

El equipo local, doblegado el pasado martes 30 de septiembre 2 carreras a 1 con una impresionante actuación del lanzador Tarik Skubal, tomó una temprana ventaja con un jonrón del estadounidense George Valera en la entrada inicial.

En la cuarta entrada, Detroit sembró el temor entre los casi 27.000 aficionados con un sencillo del puertorriqueño Javier Báez que permitió que Riley Greene empatara el marcador uno a uno.

Tigres siguió poniendo corredores en base en casi todos los innings, pero no fue sino hasta que el venezolano Rocchio en la caja de bateo que se desatascó el duelo en favor de los locales en la octava entrada.

El bateador caraqueño pegó un jonrón de 116 metros que devolvía la ventaja a Cleveland y hacía honor a su apodo de playoff Rocchio, ganado por su forma de crecerse en las eliminatorias.

El batazo de Rocchio, de 24 años, abrió un inning con cinco anotaciones para Guardianes, incluido un cuadrangular del canadiense Josh Naylor que remolcó las carreras de Daniel Schneemann y el dominicano José Ramírez.

Cleveland forzó así el tercer y último partido de la serie que definirá al rival de Seattle Mariners en la ronda divisional de la Liga Americana.

También este miércoles, Chicago Cubs busca el boleto ante San Diego Padres en una ronda que domina 1 a 0 y se juega en el Wrigley Field de Illinois, Estados Unidos.

Más tarde ese mismo día Boston Red Sox puede dar también el bombazo y eliminar a sus archirrivales, New York Yankees, en su visita a la Gran Manzana.

Mientras que Los Ángeles Dodgers tratarán de finiquitar a Cincinnati Reds, después de una noche fantástica del gigante japones Shoihe Ohtani.