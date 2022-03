Con un insulto respondió Maradona a propuesta de reunirse con Vladimir Putin

En vida, Diego Armando Maradona fue uno de los deportistas más codiciados en el mundo. Su desempeño en el campo de juego muchas veces lo catalogó como el mejor jugador de todos los tiempos, y tras su fallecimiento así se ha mantenido, pues es un referente de la Selección Argentina que consiguió título mundial en 1986 e hizo parte de la nómina de su país en las citas orbitales de 1990 y 1994.

Fuera de los deportivo, también figuró el astro argentino, pues fue durante su etapa de futbolista que Maradona se hizo un lugar en la esfera política, en reuniones de Estado, con máximos dirigentes del país, y causó el llamado de atención de varios altos mandos que siempre vieron al argentino como un referente mundial.

Así, bajo ese concepto y con el deseo de conocerlo, fue que durante el Mundial de Rusia 2018, el presidente de este país, Vladimir Putin, quien por estos días es noticia producto de la invasión rusa a Ucrania, decidió concretar un encuentro con la figura del fútbol mundial, además de otros grandes nombres del balompié que acompañaron un encuentro importante durante la cita orbital.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPAR pic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

Sin embargo, y aunque la reunión después de diversos inconvenientes de organización terminó dándose, en la previa tuvo una multiplicidad de comentarios por parte de Maradona para el dirigente ruso que, sin duda, quedaron consignadas históricamente y en la actualidad salen a la luz, debido a la coyuntura mundial.

En primera medida, Putin había programado una reunión con el argentino en horas de la mañana en Rusia, donde se desarrollaba el campeonato mundial del fútbol de 2018, sin embargo, la hora del encuentro tuvo una negativa absoluta por parte de Maradona, quien en una conversación informal dejó ver su descontento de una manera particular.

El audio fue recopilado por Infobae y su reproducción revela: “No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él”, expresa Maradona en primera medida.

Si el Diego hubiese estado con vida no habría guerra entre Rusia y Ucrania. Mira nada más ese trato con Putin, no se puede odiar a Maradona. pic.twitter.com/FB8JFIByQW — Vladimir Núñez Soto (@vladi_nunez) February 24, 2022

Sin embargo, lo que genera impresión son las declaraciones posteriores de Maradona, quien asegura que a la hora pactada no se daría el encuentro porque es muy temprano para él: “Me hice dos o tres ensayos ya de... ‘hola, Putin’, ‘¿qué hacés, Putin?’, ‘sos re-putín’..., ‘reputín del orto’..., pero me tengo que levantar 9 y media... y yo 9 y media no me levanto. No me levanto... ¿Viste? No me levanto”.

Finalmente, el audio revela lo que el argentino esperaba como invitación, y de manera abierta hizo las recomendaciones para la reunión y sentenció que si era bajo las condiciones del político ruso, el encuentro no se daría: “Me duele en el alma porque van a estar todos... ¿y por quién va a preguntar ‘la fiera’? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Y así... por supuesto que iba a ir de traje. Así, no... no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin... pero mañana yo no voy. Está decidido”.