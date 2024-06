Confirman paso gigante en el negocio de Millonarios con Falcao: se dispara la ilusión

“Nunca jugué en el FPC en primera división, entonces siempre será una posibilidad. El jugador no se puede contratar solo. Quiero disfrutar estos últimos años de carrera, jugar cada fin de semana. Sé que no me lo pueden garantizar, porque me lo tengo que ganar cada semana. Estoy buscando tener continuidad y jugar”, afirmó el pasado martes.