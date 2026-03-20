Confirman qué hará la Selección Colombia en las semanas previas al Mundial 2026: lugar de concentración y fechas oficiales

La Selección Colombia ya empieza a perfilar su camino hacia el Mundial de 2026 con una planificación que busca optimizar cada detalle en la etapa previa al torneo.
En las últimas horas, se confirmaron aspectos clave como el lugar de concentración y las fechas oficiales de preparación, elementos que serán determinantes para llegar en óptimas condiciones a la cita más importante del fútbol internacional.
Ramon Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, señaló que los jugadores elegidos estarían llegando al país en las últimas semanas de mayo. Según el dirigente, se realizaría una concentración en Medellín, ciudad en la cual se daría el punto de partida de la preparación.
“Yo calculo, de acuerdo con los compromisos internacionales que tengan ellos, que deben estar llegando al país 23, 24 de mayo más o menos, 25 de mayo a Medellín”, señaló Jesurún.
En cuanto al calendario, el cuerpo técnico planea iniciar la concentración aproximadamente tres semanas antes del debut oficial. Durante ese periodo, se llevarán a cabo entrenamientos intensivos enfocados en la parte física, táctica y mental del grupo. Además, se disputarán dos partidos amistosos ante selecciones de alto nivel, con el objetivo de ajustar detalles y consolidar el funcionamiento del equipo.
“En Medellín van a estar preparándose para el partido frente a Costa Rica en Bogotá, que está entrenando el técnico, el Checho Batista, tras eso, la selección se quedará aquí 24 horas; ellos regresarán a sus casas uno o dos días y luego volverán a concentrarse en Medellín, de donde partiremos a San Diego, California, en donde enfrentaremos el 7 a Jordania”, complementó el presidente de la federación.
Hay que recordar que la llegada de los jugadores dependerá de la finalización de los torneos en los cuales hacen presencia los convocados para el Mundial.
“El día 10 u 11, viajaremos de hecho a Guadalajara, donde va a ser nuestro centro final de preparación antes de iniciar el primer partido del día 17 en Ciudad de México”, concluyó Jesurún.