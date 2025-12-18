Conmoción en Ecuador: Video revela el momento exacto en el que asesinaron en Guayaquil al futbolista Mario Pineida

Luto en el fútbol ecuatoriano. Mario Pineida, defensor ecuatoriano del Barcelona de Guayaquil, fue asesinado a tiros en la tarde del miércoles (17 de diciembre) en un nuevo ataque de las bandas de narcotráfico que azotan a la ciudad portuaria de Ecuador.

Pineida, quien recibió varios llamados a la Selección Ecuador y estuvo en Eliminatorias Conmebol, Copa América y Mundial Sub 20, fue víctima de la ola de violencia que castiga a la ciudad de Guayaquil en la actualidad.

En septiembre pasado tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron asesinados, uno de ellos presuntamente estaba participando por un caso de apuestas deportivas.

Pantallazo X: @FluminenseFC Foto: Pantallazo X: @FluminenseFC

Por si fuera poco, en octubre pasado, un mes después de la tragedia de los tres futbolistas de la B ecuatoriana, el jugador Bryan Angulo, quien estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros en Portoviejo, ciudad ubicada a 3 horas y media de Guayaquil.

Impactante video muestra el momento que apagaron la vida de Mario Pineida

La muerte de Mario Pineida tiene consternado al país ecuatoriano, pues es reconocido por su pasado con la Selección Ecuador. Más exactamente, participó de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022, y la Copa América 2021.

Mario Pineida, defensor de Barcelona SC. Foto: Getty Images

Hace unos años, Pineida fue contratado por Fluminense y allí pudo coincidir con el colombiano Jhon Arias. Su carrera muestra que también pasó por El Nacional e Independiente del Valle de su país.

El video de su asesinato muestra cómo un sicario entra a un establecimiento y sin mediar palabra le comenzó a disparar en varias ocasiones hasta acabar con su vida. Asimismo, una mujer que lo acompañaba también fue baleada.

En el norte de Guayaquil “se registró un hecho violento que dejó como resultado dos personas fallecidas y una persona herida por impacto de proyectil de arma de fuego”, señaló la policía local a la prensa de Guayaquil.

El jugador de 33 años estaba acompañado de su pareja y su madre. Los responsables son dos sicarios que se movilizaban en motocicletas, según el coronel Edison Palacios, jefe policial de la zona.

Previamente, el Barcelona SC había indicado por la red social X que fue “notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”.

Pantallazo X: @realmadrid Foto: Pantallazo X: @realmadrid

La Conmebol, Fluminense, la Federación Ecuatoriana, Real Madrid, entre otras entidades, se reportaron tras el asesinato de Pineida.