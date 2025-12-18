Deportes

Conmoción en Ecuador: Video revela el momento exacto en el que asesinaron en Guayaquil al futbolista Mario Pineida

Video viral muestra el momento exacto en el que acaban con la vida del futbolista, quien jugaba en el Barcelona de Guayaquil y fue convocado a la Selección Ecuador.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de diciembre de 2025, 1:15 a. m.
Mario Pineida, jugador baleado en Guayaquil / Momento en el que el sicario le dispara.
Mario Pineida, jugador baleado en Guayaquil / Momento en el que el sicario le dispara.

Luto en el fútbol ecuatoriano. Mario Pineida, defensor ecuatoriano del Barcelona de Guayaquil, fue asesinado a tiros en la tarde del miércoles (17 de diciembre) en un nuevo ataque de las bandas de narcotráfico que azotan a la ciudad portuaria de Ecuador.

Pineida, quien recibió varios llamados a la Selección Ecuador y estuvo en Eliminatorias Conmebol, Copa América y Mundial Sub 20, fue víctima de la ola de violencia que castiga a la ciudad de Guayaquil en la actualidad.

En septiembre pasado tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron asesinados, uno de ellos presuntamente estaba participando por un caso de apuestas deportivas.

Pantallazo X: @FluminenseFC
Pantallazo X: @FluminenseFC

Por si fuera poco, en octubre pasado, un mes después de la tragedia de los tres futbolistas de la B ecuatoriana, el jugador Bryan Angulo, quien estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros en Portoviejo, ciudad ubicada a 3 horas y media de Guayaquil.

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

Dimayor revela el fixture de la Liga Betplay I-2026 y anuncia ayuda de IA para no tener contratiempos

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

La reacción del Bayern Múnich tras la notificación de UEFA y la nueva sanción en Champions League: “Qué felices están”

El increíble récord de Nacional nunca antes visto tras el título de Copa: Primero que lo hace, con disturbios a bordo

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por título de Nacional y recibió petición especial sobre James

Tragedia en Ecuador: fue asesinado Mario Pineida, excompañero de Jhon Arias en Fluminense

Estados Unidos enviará tropas a este país latinoamericano en medio de una “operación temporal” contra el narcotráfico

Mauricio Cárdenas denuncia “control ilegal” de puente binacional entre Colombia y Ecuador

Impactante video muestra el momento que apagaron la vida de Mario Pineida

La muerte de Mario Pineida tiene consternado al país ecuatoriano, pues es reconocido por su pasado con la Selección Ecuador. Más exactamente, participó de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022, y la Copa América 2021.

GUAYAQUIL, ECUADOR - MAY 03: Mario Pineida of Barcelona SC looks on during a Copa CONMEBOL Libertadores 2023 Group C match between Barcelona SC and Palmeiras at Estadio Monumental Isidro Romero Carbo on May 03, 2023 in Guayaquil, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
Mario Pineida, defensor de Barcelona SC.

Hace unos años, Pineida fue contratado por Fluminense y allí pudo coincidir con el colombiano Jhon Arias. Su carrera muestra que también pasó por El Nacional e Independiente del Valle de su país.

El video de su asesinato muestra cómo un sicario entra a un establecimiento y sin mediar palabra le comenzó a disparar en varias ocasiones hasta acabar con su vida. Asimismo, una mujer que lo acompañaba también fue baleada.

En el norte de Guayaquil “se registró un hecho violento que dejó como resultado dos personas fallecidas y una persona herida por impacto de proyectil de arma de fuego”, señaló la policía local a la prensa de Guayaquil.

El jugador de 33 años estaba acompañado de su pareja y su madre. Los responsables son dos sicarios que se movilizaban en motocicletas, según el coronel Edison Palacios, jefe policial de la zona.

Previamente, el Barcelona SC había indicado por la red social X que fue “notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”.

Pantallazo X: @realmadrid
Pantallazo X: @realmadrid

La Conmebol, Fluminense, la Federación Ecuatoriana, Real Madrid, entre otras entidades, se reportaron tras el asesinato de Pineida.

