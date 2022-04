“Cree que es Dios”, dura crítica en contra de Cristiano Ronaldo después de la agresión a niño

El astro portugués Cristiano Ronaldo se encuentra en el ojo del huracán después de un reprochable gesto que tuvo el pasado fin de semana con un niño luego de la derrota del Manchester United ante el Everton.

Después de la caída en Goodison Park, el pequeño fanático se encontraba cerca del túnel de entrada filmando el paso de los jugadores. Sin embargo, para sorpresa suya, se encontró con que el luso de un golpe tiró al suelo su celular y causó una lesión en su mano, siguiendo su camino hacia al vestuario.

El aficionado agredido es Jake Harding, de 14 años, quien visitaba el estadio del Everton por primera vez. Así lo comentó su madre, Sarah Kelly, al medio inglés Liverpool Echo. Jake y Sarah estaban ubicados en la zona Park End, por lo que se vieron a pocos centímetros del equipo visitante cuando los jugadores abandonaron el campo para ingresar a los camerinos. Fue en ese momento cuando se produjo la agresión.

En redes sociales circulan videos en los que se ve a Cristino Ronaldo cojeando rumbo a los camerinos. Cuando pasa cerca de la afición de los toffees, manotea a un hincha que lo grababa con su celular. “A tiempo completo, los jugadores del Manchester United comenzaron a irse. Estábamos en el Park End, así que estábamos justo al lado del túnel donde pasaron caminando; mi hijo estaba allí filmándolos a todos”, dijo Sarah Kelly a Liverpool Echo.

“Filmó a todos los jugadores del United caminando. Y luego bajó su teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y su pierna sangraba. Bajó su teléfono para ver qué era, ni siquiera hablaba”, agregó.

Jake Harding, según aseguró su madre, es autista y tiene dispraxia –un trastorno psicomotriz que genera dificultad para realizar movimientos–. A causa del incidente con Cristiano Ronaldo, el menor “resultó en shock”, arruinando su primera vez en el Goodison Park viendo a su amado Everton.

“Estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba en completo shock, él es autista y también tiene dispraxia, por lo que realmente no digirió lo que estaba sucediendo hasta que llegó a casa”, enfatizó Sarah Kelly a Liverpool Echo.

El luso se encuentra bajo la lupa, ha recibido un sinnúmero de críticas por parte de sus aficionados y de exjugadores de la Premier League, tal como lo hizo José Enrique, español que tuvo paso por el Liverpool. El ibérico no se guardó nada y arremetió fuertemente contra CR7.

“Siempre lo he dicho, no me cae bien. Se cree que es Dios y que puede hacer lo que quiera. Eso no quiere decir que no sea uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, pero como persona no me gusta”, aseveró.

Cabe recordar que el mismo día del juego, Ronaldo se expresó por medio de sus redes sociales pidiendo disculpas por su mala actitud después de la derrota.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió Cristiano en su cuenta de Instagram.

Por lo pronto, el lío no ha terminado para el luso, pues tanto la Policía inglesa, como el club, han abierto una investigación en su contra.