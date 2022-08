La mujer manifestó que el portugués le dijo que no se iba a quedar de brazos cruzados si ella emprendía acciones legales contra él por lo ocurrido con su hijo.

“Cristiano Ronaldo es el hombre más arrogante con el que he hablado”: madre del niño al que le rompió el celular

En abril pasado, tras un encuentro por la Liga Premier en el que su equipo, Manchester United, cayó ante el Everton, el astro portugués Cristiano Ronaldo estuvo en el ojo del huracán tras romperle el celular a un joven aficionado que se encontraba en la tribuna.

Al momento de ingresar al túnel para ir hacia los camerinos del Goodison Park, Ronaldo ‘perdió la cabeza’ y le propinó un golpe al celular del niño que se encontraba grabando desde la grada. La acción fue reprochada por los aficionados del Everton y llegó a ser viral en las redes sociales.

El aficionado agredido fue identificado como Jake Harding, de 14 años, quien visitaba el estadio del Everton por primera vez. Así lo comentó su madre, Sarah Kelly, al medio inglés Liverpool Echo. Jake y Sarah estaban ubicados en la zona Park End, por lo que se vieron a pocos centímetros del equipo visitante cuando los jugadores abandonaron el campo para ingresar a los camerinos. Fue en ese momento cuando se produjo la agresión.

El pasado lunes, la madre del joven –quien padece autismo–, concedió una entrevista al periódico inglés The Mirror en la que aseguró que hace unos días tuvo una conversación telefónica con Ronaldo en la que él intentó limar asperezas. No obstante, la charla fue tensa y no finalizó en los mejores términos, de acuerdo con la versión de la mujer, quien calificó al futbolista como “la persona más arrogante” con la que ha hablado.

La mujer señaló que le desagradó que el jugador no pudiera recordar su nombre durante la charla. “Él seguía llamándome Jack y ni siquiera sabía mi nombre y yo dije, ‘Mi nombre es Sarah’ y él dijo, ‘Oh, Sarah, lo siento’, dijo.

Señaló, además, que él le preguntó si quería conocer a su familia. “Él dijo: ‘No soy un mal padre’. Le dije: ‘Nunca dije que fueras un mal padre’. Él dijo: ‘Tuve una educación terrible, perdí a mi padre’. Le dije: “Todo el mundo tiene una historia triste, Ronaldo, yo perdí a mi padre joven, tuve cáncer”.

Luego, Kelly manifestó que Ronaldo le dijo que no se iba a quedar de brazos cruzados si ella emprendía acciones legales contra él por lo ocurrido con su hijo. “Me sentí furiosa, porque le habían dado mi número”, dijo.

Aseguró, de igual manera, que se sintió intimidada por una llamada previa que le hizo una persona que trabaja para el portugués, en la que le ofreció hablar con el jugador, propuesta que rechazó inicialmente.

Los dos polémicos gestos que dejaron en evidencia el malestar de Cristiano Ronaldo en Manchester United

El pasado lunes, en el estadio Old Trafford, el Manchester United y Liverpool dieron cierre a la fecha 3 de la Premier League. El clásico inglés se robaba todas las miradas. El picante lo ponía la situación en las que llegaban ambos equipos.

Por un lado, los red devils arribaban a su casa después de caer en las dos primeras fechas por goleada, agudizando una profunda crisis deportiva. Por otro lado, los reds también llegaban a este juego con un panorama de pocos amigos, pues en sus dos primeros juegos empataron.

Sin embargo, y para sacarse la sal de encima, el Manchester solventó sus problemas y venció de manera sufrida a su eterno rival con un apretado 2-1, resultado que le da la primera victoria en esta temporada a los dirigidos por Ten Hag.

Ahora bien, los locales no contaron con la presencia de su estrella Cristiano Ronaldo, a quien el técnico neerlandés dejó en el banquillo de suplentes por su situación actual tanto en lo deportivo, como en lo contractual.

El luso no se escondió y dejó ver su malestar al estar en el banco de suplentes. A pesar de la victoria de los suyos, Ronaldo no celebró, dejando en evidencia el mal momento que atraviesa en el cuadro inglés, donde es considerado uno de los ídolos de la historia.

Ronaldo finalmente entró sobre los últimos minutos de juego, cuando el marcador estaba a favor de los suyos por 2-1. El delantero luso tuvo pocas acciones de peligro, pues su equipo se replegó a la zona defensiva.

Sin embargo, este no fue el único gesto controversial que tuvo el jugador en la jornada de este lunes. En la previa del partido, más exactamente en el calentamiento previo, el luso se acercó a la banda, lugar donde se ubicaban dos excompañeros del United como Gary Neville y Roy Keane.

Lo polémico del caso se dio con uno de los compañeros de estos dos exjugadores. Tras saludo de Neville, el delantero ignoró por completo a la leyenda del Liverpool, Jamie Carragher, quien ha criticado fuertemente al portugués, asegurando que “nadie” lo quiere en el mercado de fichajes.

Estas palabras, al parecer, fueron entendidas por Cristiano, quien pasó por el frente del exjugador sin saludarlo, pero sí lo hizo con Keane, quien se encontraba al lado del ex-Liverpool.

Ante los constantes rumores del futuro de Ronaldo en el mercado de fichajes en Europa, el propio jugador decidió romper el silencio el pasado martes por medio de sus redes sociales.

El portugués se expresó en un corto pero contundente mensaje al responder una publicación de una página de fanáticos suyos que hablaba sobre su actualidad y los rumores de fichajes. “Cristiano está enojado y decepcionado con la actitud de la prensa hacia él en los últimos 2 meses”, dice un fragmento de la publicación.

Ronaldo aseguró en su respuesta a este post que la prensa miente, mostrándose realmente molesto por esta actualidad que se vive en el Viejo Continente. “Sabrán la verdad cuando me entrevisten en un par de semanas. Los medios están diciendo mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses, de las 100 noticias que publicaron, solo 5 tenían razón. Imagina cómo es. Quédate con esa punta”, escribió Ronaldo a la publicación.