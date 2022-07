Cristiano Ronaldo recibe la oferta más ‘jugosa’ de su carrera para jugar en Arabia

La pretemporada del Manchester United ha iniciado bien en resultados, aunque no tanto en el tema administrativo. Los fichajes pedidos por Erik Ten Hag se han demorado más de lo esperado y, para rematar, aún no saben lo que pasará con Cristiano Ronaldo, quien ha tomado la decisión de escuchar ofertas en procura de un reto más interesante para la campaña que se avecina.

El portugués no se presentó a las primeras sesiones de entrenamiento argumentando problemas familiares, misma razón por la que no integró la lista de viajeros a los amistosos en Asia y Australia. Aunque el club ha decidido aceptar la excusa de CR7, en la prensa inglesa aseguran que se trata de una estrategia de su agente Jorge Mendes para acelerar las posibilidades de buscarle salida.

La prioridad de Cristiano es fichar por un equipo que tenga cupo a la Champions League, recordando que los red devils tuvieron que conformarse con la disputa de la Europa League tras una temporada muy irregular bajo el mando de Ole Gunnar Solksjaer y el técnico encargado Ralf Rangnick.

Cristiano Ronaldo sigue sin presentarse a la pretemporada - Foto: AP/Jon Super

París Saint-Germain, Chelsea, Napoli y hasta el Bayern Múnich llegaron a sonar como opciones para el astro luso, pero hasta ahora ninguno ha hecho una ofensiva real para contratarlo a sus 37 años, factor que juega bastante al considerar que el United quiere recuperar algo de la inversión que hizo hace un año para ficharlo procedente de la Juventus.

Aunque en Europa no pueden negar el talento y las estadísticas del ‘bicho’ año tras año, en este punto de su carrera es difícil que algún equipo intente contratarlo si no se encuentra como agente libre, algo que no pasará tan fácil, pues es la carta bajo la manga de los diablos rojos para evitar perder a su gran figura.

Lo único que hasta ahora ha puesto a tambalear la continuidad de Cristiano en Inglaterra es una multimillonaria oferta desde Arabia. De acuerdo con TVI y CNN Portugal, a las manos de Mendes ha llegado una propuesta salarial envidiable para llevar a CR7 al medio oriente.

La oferta incluye 30 millones de euros para romper el contrato con el Manchester, 20 millones a repartir entre los intermediarios que puedan influir en hacer real el movimiento y 250 millones de euros de sueldo para el portugués repartidos en los dos años de contrato que firmaría como la cara del campeonato árabe, al que recientemente llegó el colombiano David Ospina como fichaje estelar del Al-Nassr.

Está claro que el problema de los multimillonarios saudíes no es el dinero, sino la gran tarea que significa convencer a Cristiano de renunciar a su leyenda en Europa y preferir el dinero por el que hace años no sufre. Desde el entorno del jugador han dejado claro que su deseo es jugar una temporada más en la Champions League o, en caso de no lograrlo, permanecer en el Manchester United y devolverle la confianza a la hinchada que reza para que se quede.

Cristiano Ronaldo suma 466 millones de seguidores en Instagram - Foto: Foto: James Gill - Danehouse/Getty Images.

“Cristiano Ronaldo sigue teniendo contrato con el Manchester United para una nueva temporada y no está en venta”, afirmó un portavoz de los Red Devils al Manchester Evening News., descartando que su salida sea inminente. Además, la ilusión de los hinchas se hizo más grande al ver al portugués como uno de los protagonistas de la presentación de la nueva camiseta diseñada por adidas.

Aunque no estuvo en el amistoso frente a Liverpool, Ten Hag no lo extrañó, pues golearon 4-0 al Liverpool de Luis Díaz con una brillante exhibición de efectividad. Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial y Facundo Pellistri anotaron en una noche de celebración en el clásico inglés.