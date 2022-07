Cruz Roja aclara que no cuenta con ningún punto de atención en el Estadio el Campín

El pasado sábado 9 de julio, Millonarios enfrentó en su estadio al Deportivo Pasto. No solo significó el regreso del equipo que causó desilusión a sus seguidores en el primer semestre al no llegar a la final, sino también el escenario para darle la bienvenida a su nuevo patrocinador: Andina.

Los goles marcados por Luis Carlos Ruiz para el equipo azul al minuto 34 y el empate por parte de Facundo Boné a los 60 de juego pasaron a un segundo plano.

Un accidente a mitad de tiempo se presentó cuando la pirotecnia, de la que se encargó la empresa Vulcano, para celebrar las nuevas alianzas comerciales, terminaron quemando a varios hinchas en la tribuna oriental.

Las bengalas alcanzaron con mayor gravedad a Juan Sebastián Domínguez, que recibió en su estómago, brazos y piernas el impacto de la pólvora.

“Me explotó una bengala en el abdomen y las piernas. Todos a mí alrededor quedaron aturdidos. Yo no quedo aturdido, lo que siento es una sensación de quemarme, es por esta razón que al segundo que explota la bengala salgo corriendo. Me tiro hacia unos hinchas pidiendo auxilio. Lo más triste es que el personal del estadio, de logística y encargados de temas médicos, no están preparados para atender una emergencia. Más allá de lo que ha pasado, quiero que por favor se tenga prevención para evitar. El personal no era suficiente, no tenían suficientes herramientas, no está muy bien capacitado”, dijo en entrevista con SEMANA TV el joven seguidor del embajador.

Rafael Montaña y Juan Pablo Rojas fueron otros de los hinchas afectados por la pólvora.

“El estallido fue muy fuerte realmente, todos quedamos muy aturdidos, con fuerte dolor de oído, más la sirena de la ambulancia que me llevaba hasta el hospital Simón Bolívar. Cuando fui con Juan Sebastián, desafortunadamente ya no me pudieron atender, tuve que exponerme al frío, estaba muy sensible. Me dolía mucho la cabeza, el oído, tenía sordera y me dijeron que tenía el tímpano roto. Tengo toda esta semana algunos test de audio para ver qué pasará con mi capacidad auditiva”, contó a este medio Juan Pablo.

En sus declaraciones, los jóvenes aseguraron que el personal de la Cruz Roja no estaba preparado para atender la emergencia en el escenario deportivo, confundiendo al personal médico de logística.

Por eso la Cruz Roja aclaró que en la seccional Cundinamarca y Bogotá no cuentan con ningún punto de atención en salud dentro o a las afueras del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Por la misma razón, ninguno de nuestros funcionarios ha brindado primeros auxilios o cualquier otra atención a los asistentes a este encuentro deportivo, tal como se ha manifestado en medios de comunicación y redes sociales a raíz del incidente ocurrido durante un espectáculo de pirotecnia en el intermedio del partido Millonarios vs Pasto, el pasado 9 de julio en el estadio El Campín. Adicional a esto, ese día, no se realizó ningún traslado por parte de nuestras ambulancias a algún centro de salud”, dijeron a SEMANA.

Este es el comunicado oficial que la Cruz Roja hizo llegar a SEMANA.

La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca (CRCSCB) se permite comunicar a la opinión pública que la institución no cuenta con ningún punto de atención en salud dentro, o a las afueras del Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

Por la misma razón, ninguno de nuestros funcionarios ha brindado primeros auxilios o cualquier otra atención a los asistentes a este encuentro deportivo, tal como se ha manifestado en medios de comunicación y redes sociales a raíz del incidente ocurrido durante un espectáculo de pirotecnia en el intermedio del partido Millonarios vs Pasto, el pasado 9 de julio en el estadio El Campín.

Adicional a esto, ese día, no se realizó ningún traslado por parte de nuestras ambulancias a algún centro de salud. Cabe recalcar que en la actualidad la CRCSCB no tiene ningún vínculo con la administración del escenario deportivo, ni con ningún equipo de futbol y menos con la organización del campeonato, ni la empresa de pirotecnia encargada del show.

La pólvora causó un accidente en la tribuna oriental del estadio El Campín. Algunos hinchas resultaron heridos. pic.twitter.com/jkGlzPbveI — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) July 10, 2022

Es probable que la presencia en el lugar de nuestro emblema, que pudo llevar a confusiones, obedezca a un uso indebido del mismo por parte del operador a cargo de la atención en salud durante el evento.

Es importante anotar que se ha dispuesto de todos los servicios legales de la Institución para salvaguardar el buen nombre y reputación, así como iniciar acciones administrativas con los entes de control para que clarifiquen los hechos y se investigue el operador que presta los servicios en el interior del centro deportivo.

Por último, la CRCSCB recuerda que cuenta con un amplio paquete de servicios extramurales y apoyo en salud durante eventos, que son realizados por personal competente y plenamente capacitado para la ejecución de cualquier maniobra o labor que lleve a salvaguardar la vida de las personas, de acuerdo con nuestra misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano