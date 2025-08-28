¿Cuándo empieza la Champions League? Uefa confirmó las fechas oficiales

Luego de definir el calendario de cada uno de los equipos participantes, la Champions League tiene todo listo para arrancar en la tercera semana de septiembre.

La Uefa confirmó las fechas oficiales en las que empezará a rodar la pelota por los principales estadios del Viejo Continente.

Teniendo en cuenta que cada uno de los clubes disputa igual número de partidos en la fase liga, serán ocho jornadas en total para conocer los clasificados a octavos de final.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Así quedó el sorteo de la Champions League 2025/26. | Foto: UEFA

Después de eso, se disputarán las rondas eliminatorias empezando por el repechaje para mantenerse en competencia o terminar recalando en la Europa League.

Las fechas de esas llaves también fueron confirmadas por la Uefa.

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

Así fue el sorteo de la Champions League

Los horarios y fecha exacta de cada partido se irán confirmando en los próximos días, pues la Uefa debe evaluar el contexto de los enfrentamientos para evitar que se crucen de alguna manera.

De momento, cada club conoce los ocho rivales que enfrentará y a cuál de ellos recibirá en condición de local o visitante.

Por segundo año, un sistema informático automatizado fue desvelando las hojas de ruta de cada equipo, con los exfutbolistas Kaká y Zlatan Ibrahimovic en el escenario como colaboradores del proceso.

De mediados de septiembre a finales de enero, durante ocho jornadas, los 36 equipos del grupo único determinarán una clasificación conjunta en la que los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que enfrentarse en un play-off para buscar ese mismo objetivo.

París Saint-Germain, defensor del título, tendrá un auténtico camino de obstáculos.

El año pasado los parisinos evitaron una eliminación prematura en la última jornada y este curso tendrán salidas incómodas a los campos del FC Barcelona, el Bayer Leverkusen, el Sporting de Lisboa y el Athletic Club de Bilbao.

En el Parque de los Príncipes también habrá visitantes con pedigrí: Bayern Múnich, Newcastle, Atalanta y Tottenham, últimos dos vencedores más recientes de la Europa League.

Los jugadores del Paris Saint-Germain y el entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique (C), celebran con el trofeo tras la final de la UEFA Champions League. | Foto: AFP

“No tendremos ni un partido fácil”, constató su presidente Nasser Al-Khelaifi. “Pero es la Liga de Campeones, la mejor competición de clubes del mundo. Es normal que haya partidos difíciles y es también lo que me gusta”, apuntó.

Como principal novedad anunciada en el sorteo, la gran final tendrá lugar en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026 y será tres horas antes de lo habitual, es decir, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).