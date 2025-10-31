Suscribirse

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1?

El campeonato mundial vive su momento más álgido.

1 de noviembre de 2025, 2:06 a. m.
Franco Colapinto con el uniforme de Alpine.
Franco Colapinto con el uniforme de Alpine. | Foto: Getty Images

La Fórmula 1 entra en su etapa definitiva: las últimas cuatro carreras del calendario 2025 definirán al piloto que se consagrará en el Campeonato Mundial de Pilotos, la máxima categoría del automovilismo mundial.

Tras su paso por México, la gran carpa del automovilismo llegará a Brasil, uno de los circuitos más esperados del año por los fanáticos del continente americano.

Contexto: Polémica en la F1: Vasseur lanza dura critica a la sanción a Hamilton y admite grave error de Leclerc en la salida

El fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2025, los pilotos más rápidos del mundo se disputarán el Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos.

El neerlandés Max Verstappen conduce su Red Bull perseguido por el piloto de Alpine Esteban Ocon de Francia durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en la pista de carreras de Interlagos en Sao Paulo, el domingo 3 de noviembre de 2024. (Foto AP/Andre Penner)
El neerlandés Max Verstappen fue el ganador de la última edición del GP de Brasil. | Foto: AP

Las primeras predicciones señalan que la carrera podría contar con fuertes lluvias, lo que haría que las diferencias entre las escuderías se redujeran de manera dramática.

Una de las principales estrellas del fin de semana será el piloto Franco Colapinto, quien ha mostrado un gran desempeño sobre asfalto mojado durante la temporada pasada.

En 2025, sin embargo, Colapinto no ha logrado tener un año destacado, a pesar de las mejoras introducidas en su monoplaza. Se espera que, tras la finalización de la actual temporada, se defina si el piloto continuará bajo la disciplina de la escudería francesa Alpine.

Contexto: Red Bull lanza agresivo mensaje tras sanción de 50.000 euros: “Fin a las tonterías”

El director del equipo, Flavio Briatore, ha destacado que “todas las opciones están sobre la mesa y las decisiones se tomarán con base en el análisis de todas las carreras del año”.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, sale del box durante una sesión de prácticas para el Gran Premio de Fórmula Uno de Emilia Romagna 2025.
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, sale del box durante una sesión de prácticas para el Gran Premio de Fórmula Uno de Emilia Romagna 2025. | Foto: AFP

Próximas carreras de la Fórmula 1

  • Domingo 9 de noviembre: São Paulo, Brasil
  • Domingo 22 de noviembre: Las Vegas, Estados Unidos
  • Domingo 30 de noviembre: Losail, Catar
  • Domingo 7 de diciembre: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Tras la finalización de estas cuatro carreras, los equipos tendrán hasta el mes de febrero de 2026 para presentar sus nuevos monoplazas bajo el nuevo reglamento de la categoría.

Clasificación del Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (Reino Unido) – 357 puntos
  2. Oscar Piastri (Australia) – 356 puntos
  3. Max Verstappen (Países Bajos) – 321 puntos
  4. George Russell (Reino Unido) – 258 puntos
  5. Charles Leclerc (Mónaco) – 210 puntos
  6. Lewis Hamilton (Reino Unido) – 146 puntos
  7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) – 97 puntos
  8. Alexander Albon (Tailandia) – 73 puntos
  9. Nico Hülkenberg (Alemania) – 41 puntos
  10. Isack Hadjar (Francia) – 39 puntos

Clasificación del Mundial de Constructores

  1. McLaren-Mercedes – 713 puntos
  2. Ferrari – 356 puntos
  3. Mercedes – 355 puntos
  4. Red Bull – 346 puntos
  5. Williams-Mercedes – 111 puntos

Fórmula 1carreraAutomovilismo

