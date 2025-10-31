¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1?

La Fórmula 1 entra en su etapa definitiva: las últimas cuatro carreras del calendario 2025 definirán al piloto que se consagrará en el Campeonato Mundial de Pilotos, la máxima categoría del automovilismo mundial.

Tras su paso por México, la gran carpa del automovilismo llegará a Brasil, uno de los circuitos más esperados del año por los fanáticos del continente americano.

El fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2025, los pilotos más rápidos del mundo se disputarán el Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos.

El neerlandés Max Verstappen fue el ganador de la última edición del GP de Brasil. | Foto: AP

Las primeras predicciones señalan que la carrera podría contar con fuertes lluvias, lo que haría que las diferencias entre las escuderías se redujeran de manera dramática.

Una de las principales estrellas del fin de semana será el piloto Franco Colapinto, quien ha mostrado un gran desempeño sobre asfalto mojado durante la temporada pasada.

En 2025, sin embargo, Colapinto no ha logrado tener un año destacado, a pesar de las mejoras introducidas en su monoplaza. Se espera que, tras la finalización de la actual temporada, se defina si el piloto continuará bajo la disciplina de la escudería francesa Alpine.

El director del equipo, Flavio Briatore, ha destacado que “todas las opciones están sobre la mesa y las decisiones se tomarán con base en el análisis de todas las carreras del año”.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, sale del box durante una sesión de prácticas para el Gran Premio de Fórmula Uno de Emilia Romagna 2025. | Foto: AFP

Próximas carreras de la Fórmula 1

Domingo 9 de noviembre: São Paulo, Brasil

Domingo 22 de noviembre: Las Vegas, Estados Unidos

Domingo 30 de noviembre: Losail, Catar

Domingo 7 de diciembre: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Tras la finalización de estas cuatro carreras, los equipos tendrán hasta el mes de febrero de 2026 para presentar sus nuevos monoplazas bajo el nuevo reglamento de la categoría.

Clasificación del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (Reino Unido) – 357 puntos Oscar Piastri (Australia) – 356 puntos Max Verstappen (Países Bajos) – 321 puntos George Russell (Reino Unido) – 258 puntos Charles Leclerc (Mónaco) – 210 puntos Lewis Hamilton (Reino Unido) – 146 puntos Andrea Kimi Antonelli (Italia) – 97 puntos Alexander Albon (Tailandia) – 73 puntos Nico Hülkenberg (Alemania) – 41 puntos Isack Hadjar (Francia) – 39 puntos

Clasificación del Mundial de Constructores