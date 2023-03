Cuartos de final de Champions League, por primera vez en nueve años sin jugadores colombianos

Real Madrid vs. Chelsea, Inter vs. Benfica, Manchester City vs. Bayern y Milan vs. Nápoles. Los juegos de ida se llevarán a cabo los días 11 y 12 de abril y los de vuelta el 18 y 19 de abril.

En los 8 finalistas no hay ningún jugador colombiano. Hecho que no sucedía desde la temporada 2013-2014, año en el que Real Madrid enfrentó al Borussia Dortmund, Manchester United vs. Bayern Múnich, Barcelona vs. Atlético Madrid y PSG vs. Chelsea.

Enzo debutó ante el Fulham el viernes pasado - Foto: Action Images via Reuters

En 2014-2015, James Rodríguez con Real Madrid vs. Atlético; y Jackson Martínez y Juan F. Quintero con Porto vs. Bayern Múnich fueron los colombianos protagonistas.

Para 2015-2016, James Rodríguez repitió con la casa blanca ante el Wolfsburg. La temporada siguiente, Juan Guillermo Cuadrado con Juventus vs. Barcelona; Radamel Falcao García con Mónaco vs. Dortmund y James Rodríguez con Real Madrid vs. Bayern Múnich representaron el amarillo, azul y rojo.

En 2017-2018, dijeron presente Luis Fernando Muriel con Sevilla vs. Bayern Múnich, Cuadrado con Juventus vs. Real Madrid y James Rodríguez, esta vez con el Bayern vs. Sevilla. En la siguiente Champions, Davinson Sánchez en el Tottenham, que enfrentó al City y Juan Guillermo Cuadrado con Juventus vs. Ajax fueron la cuota colombiana. En 2019-2020, otra vez Luis Fernando Muriel junto a Duván Zapata estuvieron en el Atalanta vs. PSG. 2020-2021, Matheus Uribe con Porto ante el Chelsea y finalmente en el 2021-2022, Luis Díaz fue el protagonista con Liverpool vs. Benfica.

Isco compartió con James Rodríguez varias temporadas en el Real Madrid. - Foto: Getty Images

Este 2023, en Luis Díaz con el Liverpool, Davinson Sánchez con el Tottenham, Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt y Matheus Uribe con el Porto, estaba la esperanza de poder alcanzar un cupo entre los finalistas del mejor torneo de clubes en el mundo.

Porto perdió con el Inter de Milan por la mínima diferencia en la ida y empató en la vuelta de local. Eintracht Frankfurt cayó en los dos duelos con el Nápoli por 2 a 0 y 3 a 0. Tottenham perdió el primer duelo con Milan por la mínima diferencia y en la vuelta solo logró arrancar un punto. Liverpool fue goleado 5 a 2 por el Real Madrid, en su casa, y en España cayó 1 a 0.

Erling Haaland se convirtió en el tercer jugador de la historia en marcar cinco goles en Champions. - Foto: Getty Images

Europa League: Cuadrado y la Juventus ya conocen su rival para los cuartos de final

Este viernes se conocieron los cruces para los cuartos de final de la Europa League, tornero en el que la Juventus del colombiano Juan Guillermo Cuadrado avanzó al dejar en el camino al Friburgo con un marcador global de 3-0.

Ahora, tendrá que medirse al Sporting de Portugal, equipo que eliminó al Arsenal, actual líder de la Premier League, lo que lo convierte en un rival de cuidado y en un serio contrincante y aspirante al título.

Además del juego entre Juventus y Sporting Portugal, el Bayer Leverkusen se medirá al Union SG, Feyenoord se enfrentará a la Roma y Manchester United ante Sevilla.

Los goles marcados fuera de casa no servirán como criterio de desempate durante las rondas eliminatorias. Las series que terminen en empate, jugarán 30 minutos de tiempo extra y si no hay ganador, habrá penales.

Las cuatro series de octavos de final de la Europa League 2023 se disputarán en doble jornada. Los partidos de ida están programados para el jueves 13 de abril y los encuentros de vuelta se disputarán el jueves 20 de abril.