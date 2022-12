Daley Blind, de sufrir problemas cardíacos a celebrar con su padre la clasificación de Países Bajos en Qatar 2022

Países Bajos superó los octavos de final ante Estados Unidos este sábado. Memphis Depay abrió el marcador al minuto 10, Daley Blind puso el segundo finalizando el primer tiempo y Denzel Dumfries puso el tercero justo después del descuento del rival por intermedio de Haji Wright, que estaba animando a los americanos.

Más allá de la celebración y el paso del equipo naranja a la próxima fase, una hermosa imagen dejó el encuentro.

A sus 35 años, Daley Blind juega su segundo Mundial. Estuvo presente en Brasil 2014, pero como su equipo, se perdieron Rusia 2018. Países Bajos fue una de las potencias que hace cuatro años –al quedar tercera en su grupo– no clasificó al repechaje por diferencia de gol.

Blind es recordado porque en 2020 en un partido amistoso en Ámsterdam entre el Ajax y el Hertha Berlín, se desplomó en el terreno de juego, y aunque pudo salir por sus propios medios, conmocionó al mundo futbolero al confesar que se le disparó el desfibrilador cardioversor implantable (ICD, por sus siglas en inglés).

“Es algo que siempre llevo conmigo, está ahí y no lo olvido, me hace ver las cosas de manera diferente. El fútbol es importante, pero no es lo más importante. Hay cosas en la vida más allá del fútbol”, dijo el futbolista a The Telegraaf en el momento en el que ocurrió el incidente.

⚽️ ¿Calcado al primer gol? 🤨



Con este tanto de Daley Blind Al minuto 46 finalizó la primera etapa en el Estadio Internacional Khalifa 🏟️.#NED 2-0 #USA



¡#CatarEnDIRECTV por DSPORTS y @DGO_Latam! pic.twitter.com/yZ4WneG2WY — DSports (@DSports) December 3, 2022

Pero como la vida y el fútbol dan revanchas, Blind llegó a Qatar 2022 con la fuerza de todo un país. Con el amor de su padre, Danny Blind junto a Edgar Steven David y Franks Hoek acompañan a Louis van Gaal en la dirección técnica de Países Bajos.

Danny, como su hijo, fue defensa para el Sparta Rotterdam, Ajax de Ámsterdam y su selección nacional jugando la Copa del Mundo de Italia 90 y de Estados Unidos en 1994, además de participar en dos Eurocopas.

Fue despedido como seleccionador de Países Bajos en 2017. Daley Blind marcó contra Estados Unidos su primer gol en este Mundial y lejos de guardar el profesionalismo, el sentimiento familiar salió a relucir y lo celebró con su ser querido en el banco. Ambos se fundieron en un emotivo abrazo que le da la vuelta al mundo.

🇳🇱👨‍👦 Lo que debe sentirse marcar un gol en un Mundial, ir al banco y celebrarlo con tu papá. Los Blind. pic.twitter.com/HjzEXKJ2Ie — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 3, 2022

Qatar 2022: así pintan los octavos de final para el ‘profe’ Jorge Luis Pinto

¿Cómo y a qué juegan los clasificados de Qatar 2022? Este es un Mundial con múltiples sorpresas positivas, como la clasificación de Japón, Corea del Sur, Marruecos y Australia. Pero con decepciones como Alemania, que por segunda vez consecutiva queda por fuera, y los equipos latinoamericanos, como Uruguay, Ecuador, México y Costa Rica. La irregularidad de las potencias es un factor dominante en el Mundial. Argentina, España, Francia, Brasil y Portugal pierden. Ojalá en la fase de octavos se levante el nivel de los equipos.

Países Bajos: tiene un posicionamiento táctico sorpresivo de 1-5-2-1-2 con laterales que atacan constantemente y aprovechan toda la banda, dos volantes mixtos y la novedad de su estructura con un mediocampista creativo o media punta como lo es Klaassen, acompañado de dos atacantes que juegan más por dentro que por fuera, como típicos nueves. Son ordenados en su posicionamiento y juegan adelantados para presionar al contrario. Pasa de defensa a ataque sin tanta construcción, más vertical que juego en conjunto.