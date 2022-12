Polémica por el gol de Japón a España llegó al campo científico: físico analizó si el balón salió o no

Una de las jugadas más polémicas en lo que va del Mundial de Qatar 2022 ocurrió en el partido entre Japón y España, cerrando la primera fase del certamen en el grupo E, donde las clasificadas a octavos de final fueron, precisamente, a estas dos selecciones.

Después de un emocionante partido que comenzó ganando la selección ibérica con un gol de Álvaro Morata, los asiáticos despertaron en la segunda mitad y con una ráfaga de goles dieron vuelta al resultado, llevándose la victoria 2-1.

El empate de Japón fue un duro golpe para España. Solo tres minutos después, el equipo nipón se puso adelante tras un gol que despertó todo tipo de polémicas.

Y es que después de una jugada colectiva sobre sector derecho, el lateral Itakura centró un pase que se pasó por toda el área y que parecía irse a la raya final. Sin embargo, un jugador japonés salvó el balón en el último instante y firmó una asistencia para que Tanaka capitalizara la ventaja.

Desde el partido inaugural entre Qatar y Ecuador quedó claro que los modelos 3D y las diferencias milimétricas iban a ser protagonistas en el Mundial. Este no fue un caso diferente y, pese a que a simple vista parecía que el balón se había ido al saque de meta, el VAR terminó validando el gol de los japoneses.

El momento exacto en que Mitoma hace el pase para su compañero Tanaka - Foto: AP

¿Qué dice la física?

La discusión fue abordada desde varios campos. De hecho, la Fifa se pronunció oficialmente y demostró por qué el gol de Japón fue completamente legal. Partiendo del argumento que ya habían expuesto los expertos, la Fifa aseguró que la perspectiva de las cámaras es lo que hace pensar que la pelota salió por completo. “Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba fuera de juego”, indicó el comunicado oficial.

Javier Santaolalla es un doctor en física español que ha construido una masiva comunidad en redes sociales y plataformas digitales. En TikTok e Instagram, sus videos suman millones de reproducciones, pues explica diversos fenómenos desde la mirada científica.

A propósito de la época mundialista, Santaolalla ha realizado un llamativo ejercicio con la implementación del denominado “FAR” (Arbitraje Basado en Física). En esta ocasión, analizó a detalle la polémica jugada que derivó en el segundo gol de Japón frente a España.

“La física viene al rescate: como ven bien, la jugada es tan justa que habría que hacer buen zoom”, indicó Santaolalla en su introducción. En seguida, se adentró en una discusión mucho más técnica, correspondiente al mundo cuántico.

“Estamos viendo los átomos, pero los átomos parecen que no están tocando la raya, así que parece que no es gol”, continuó. Bajo esta perspectiva, el balón habría salido antes de que Mitoma filtrara el pase y la anotación no sería válida.

Pero el análisis no terminó ahí: “No nos precipitemos, porque el mundo cuántico es mucho más complejo. Un átomo es una estructura formada por un núcleo, con protones, neutrones y electrones que orbitan alrededor, dando estructura y estabilidad al átomo (...) Los electrones pueden alcanzar otros carriles más externos y de mayor energía, a los que llamamos orbitales. Esto puede ocurrir cuando uno de los electrones adquiere energía para saltar a un rail mayor, haciendo que el átomo tenga mayor tamaño”.

Santaolalla continuó su exposición diciendo que esto ocurre cuando un fotón (partícula de luz) llega al átomo y es absorbido por uno de los electrones de menor energía, haciendo que absorba esa energía y dé el salto cuántico a un nivel de energía superior. A este proceso se le denomina excitación y lleva al que el átomo aumente su tamaño.

“Así que ya sabemos lo que está pasando en el gol de Japón, parece que los átomos no tocan la línea de fondo. Sin embargo, en el preciso momento en que esto ocurre, un fotón de energía determinada está impactando los átomos de la superficie del balón, haciendo que un electrón adquiera energía, se excite y salte a un nivel superior, aumentando el tamaño del átomo y haciendo que, finalmente, sí toque la línea de fondo. El gol de Japón es científicamente válido”, concluyó Santaolalla.

Vale recordar que, en otro video, este físico español se aventuró a predecir los finalistas del Mundial de Qatar 2022. Para ello, citó principios de termodinámica y aplicó la ecuación PV=nRT, popularmente llamada “pavo=ratón”. Según su análisis, el partido final sería disputado entre Japón e Inglaterra, siendo esta última la gran campeona.

De acuerdo con el fixture de octavos de final, Japón e Inglaterra podrían encontrarse en la final si consiguen superar sus respectivos partidos en las fases decisivas de la Copa.