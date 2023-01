Dani Alves: la prueba reina que lo terminaría de hundir en su caso por abuso sexual

Cuatro días han pasado desde que el futbolista brasileño Dani Alves fuera detenido en España por un supuesto caso de abuso sexual, ocurrido al parecer el pasado 30 de diciembre de 2022 en contra de una mujer en un bar. Las primeras investigaciones y testimonios arrojan relatos por parte de la afectada, que han sido tenidos en cuenta por quienes llevan el caso, debido a que otorgan varios detalles que concuerdan con todo lo que pudo haber pasado aquella noche.

Además de eso, no solo se ha tratado de relatos sobre la situación que, al parecer, sucedió entre el jugador y la víctima, sino que, además de eso, la mujer que acusó al deportista contó que hubo una prueba ‘reina’ que terminaría hundir a Alves en el caso. Según lo publicado en las últimas horas por el diario español ‘El Mundo’, expone que una fotografía de una media luna tatuada en la parte inferior del abdomen terminaría con la especulación de que Dani no estuvo sin ropa, como lo había manifestado.

Dani Alves durante un partido del Mundial ante Camerún. - Foto: Getty Images

En todo momento, el exjugador de Barcelona, Juventus y otros equipos, ha referido que estuvo con su ropa y que la mujer estuvo sentada en sus piernas. La jueza que lleva el caso puso la lupa bajo esta descripción detallada de la figura que lleva el futbolista en su piel y le pareció extraño que ella la hubiese visto si este siempre estuvo vestido. Ahí fue cuando, cuenta el medio, Alves modificó parte de su testimonio y argumentó que él se había levantado la prenda, dejando divisar algo de ese tatuaje.

Xavi, sobre Dani Alves:



🗨️ "Estoy sorprendido, impactado. En estado de shock. Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Impactado. No puedo decir más". pic.twitter.com/cbNPOeTdb7 — Relevo (@relevo) January 21, 2023

De acuerdo a TV3, ante la jueza, el brasileño mencionó hasta tres versiones distintas que no coinciden con los indicios encontrados por las autoridades el día de los hechos y las versiones de los testigos, incluidos los miembros de seguridad de la discoteca. Primero repitió que no la conocía, luego que la vio en el bar, pero no pasó nada y, por último, siempre según el medio catalán, terminó diciendo que ella se le abalanzó en un momento de la noche.

Dani Alves, jugador brasileño. - Foto: AFP

La denunciante ha rechazado la posibilidad de una indemnización económica e informó a través de su abogada que irá hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia. Alves podría afrontar una pena de entre 4 y 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad de las pruebas que entreguen en su contra.

Sufrimiento de su esposa

La esposa del futbolista brasileño, Joana Sanz, ha demostrado estar destrozada por la situación: “Perdí a los dos pilares de mi vida”, fue uno de los mensajes más recientes.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”, escribió también hace un par de días.

Joana Sanz, pareja del brasileño desde 2017. - Foto: Getty Images/Samir Hussein/WireImage

“Together” (en español, “juntos”): dijo para demostrarle su apoyo cuando Pumas de México decidió rescindir el contrato del jugador que, hasta el pasado viernes, se encuentra ligado a su disciplina.

Finalizó: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.